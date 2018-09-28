貿易戰恐衝擊遊戲顯卡 產線可能轉至台灣？

川普政府對來自中國的 2000 億美元進口商品徵收 10% 的關稅，於週一 (24 日) 生效。在 2019 年 1 月 1 日關稅將升至 25%。美國總統川普與中國的貿易戰持續，在中國組裝的遊戲顯卡將受到衝擊，可能造成價格上升，而台灣製造的顯卡將不受關稅影響。

AMD(AMD-US) 和 Nvidia(NVDA-US) 是遊戲顯卡市場的兩大主要晶片供應商，可能因此受到衝擊。Shrout Research 的 Ryan Shrout 表示，絕大多數的顯卡目前都是在中國生產的。

他說道：「電腦遊戲玩家可能會看到關稅實施後遊戲顯卡價格上漲。對於 Nvidia 來說也是一個不幸的時機，因為新 RTX 產品系列本身就有價格壓力，該公司及合作夥伴不太可能自行吸收額外的關稅成本。」

Nvidia 的 RTX 顯卡於上週推出，美國銀行美林在週一時就表示，川普的關稅可能在未來幾個月造成新 RTX 顯卡的價格提高 5% 至 10%。

Shrout 表示，遊戲玩家可能會對漲價進行強烈抨擊，因此，他預計一些遊戲晶片製造商會將生產轉移到台灣以避免關稅，但這需要時間。

不過，據消息人士透露，這些關稅可能只適用於單獨銷售的遊戲顯卡，已安裝在電腦系統內的顯卡則不在此範圍內。

AMD 在週四時表示：「我們正在與我們的客戶和合作夥伴密切合作，以減輕關稅對 AMD 產品的潛在影響。從我們今天所知道的一切來看，我們估計關稅不會對我們的業務產生太大影響。我們了解到，我們的大多數合作夥伴已經或正在將受影響的裝配工作，轉移到不受關稅影響的台灣和墨西哥。」

Nvidia 的遊戲顯卡在 7 月份季度占總銷售額的 60%。RBC Capital 預估，去年，AMD 的顯卡部門就帶來了近四分之一的營收。

消息傳出之際，該公司的股價在今年幾乎翻了三倍，從每股 10.98 美元漲至週三 (26 日) 的 32.19 美元。