Facebook發現影響5000萬用戶的安全問題 股價下挫3%

社群網站臉書 (Facebook) 宣布，由於安全系統漏洞，導致網站受駭客攻擊，可能導致近 5000 萬用戶訊息遭到洩露。消息傳出，Facebook 股價跌超過 3%。

根據臉書說法，駭客利用該公司代碼中一項功能，得到接管用戶帳戶權限，目前該漏洞已被修復，並告知了有關當局。但 Facebook 表示，目前還不清楚駭客身份與來源，也沒有來得及充分評估攻擊範圍，目前尚處於調查的開始階段。

臉書產品管理副總裁 Guy Rosen 在一篇文章中宣布這項消息；Rosen 指出，公司工程團隊本週二發現，Facebook 的「查看為（View As）」功能代碼存在缺陷。」

「查看為」是臉書提供用戶查看個人資料在其他用戶網站上的樣子，但這個漏洞卻允許駭客獲取訪問權限，可無需重新輸入密碼，即可保持登錄權限，可控制他人帳戶，根據該文章，此安全漏洞是 2017 年 7 月出現，2018 年 9 月 25 日被識別、9 月 27 日被偵測到。

本週五上午，約有 5000 萬個 Facebook 帳戶受攻擊，且訪問權限已被重置，此外，為了預防，Facebook 還重置額外 4000 萬個賬戶，因此共有 9000 萬個用戶，直接或間接受此事件影響，截止 6 月 30 日，Facebook 每月的活躍用戶數量 22.3 億計算，相當於 Facebook 總用戶的 4% 受到影響。

事件公佈後，Facebook 執行長祖克柏迅速對該事件做出回應。他說，這是一個嚴重的問題，Facebook 正與美國聯邦調查局（FBI）合作。此外，根據歐洲通用數據保護法規 (GDPR)，Facebook 也已將相關情況，通報給愛爾蘭數據保護委員會。

今年 3 月數據門事件爆發後，Facebook 就被歐美監管部門盯上，外界也不斷質疑其保護用戶隱私的能力。

華爾街見聞此前文章提到，9 月 26 日，美國國會商務委員會召開一場高規格的聽證會，檢視審查科技巨頭在消費者數據隱私上的作為。主要科技巨頭如谷歌、亞馬遜、推特與蘋果等，都將派遣負責數據隱私的高級管理人員出席。

9 月 20 日，歐盟消息人士稱，Facebook 尚未遵守歐盟關於反壟斷的消費者規則，可能面臨制裁。

目前，超過 20 億人每月使用 Facebook，此外還有 20 億人每月使用該公司旗下聊天軟件 WhatsApp 和 Instagram。