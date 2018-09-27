傳同程藝龍11月中香港掛牌 騰訊微信養出估值逾400億獨角獸

來自「獨角獸早知道」消息，同程藝龍預計 10 月初通過港交所聆訊，11 月中旬掛牌上市，屆時估值將達港幣 340-426 元 (約 43.5-54.5 億美元)。聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通及招銀國際。2019 年預期動態本益比在 20-25 倍左右。

招股書未披露具體融資金額，但據 TechWeb 援引港媒消息，同程藝龍計劃上市集資金額在 10 億至 15 億美元 (約港幣 78 億至 117 億元) 之間。這一消息與今年 3 月份《華爾街日報》的報導不謀而合。

根據招股書披露的股權結構來看，騰訊 (0700-HK) 持股比例 24.92%，為第一大股東；攜程 (CTRP-US)) 持股比例 22.88%，為第二大股東。

招股書所披露資料顯示，過去 3 年，同程和藝龍總體收入保持成長態勢，同程和藝龍過去 3 年複合年成長率分別為 116.0% 和 56.7%。這 2 家公司於今年 3 月才真正完成合併。

2017 年 12 月 9 日，從同程拆分出來的同程網路與藝龍旅行網正式宣佈，合併成一家名為「同程藝龍」的新公司。合併後的同程藝龍沒有再開發獨立的 App，取而代之的是「同程藝龍網」和名為「酒店機票火車」的微信小程式。

此後，同程藝龍徹底成為一家「長」在微信裡的公司，依靠微信獲取流量入口，在小程式裡的排名迅速竄升。以招股書披露的 2790 萬移動端和 1370 萬 PC 端月活計算，同程藝龍有近 2/3 的用戶都依靠騰訊來引流。

36 氪整理過去幾個月的阿拉丁排名發現，「酒店機票火車」小程式在今年 5 月和 6 月時，排名已上升至第 4 名和第 9 名，此前 3 個月的排名僅為第 26、46 和 62 名。9 月 18 日，「酒店機票火車」則一舉登頂阿拉丁指數日榜，成為第一個成功挑戰「跳一跳」的小程式。

受國慶日出遊的持續影響，同程藝龍的「酒店機票火車」小程式，如今依舊霸佔著阿拉丁小程式日榜的第一名。