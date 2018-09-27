又有業績數據曝出？ 媒體：騰訊音樂去年利潤近4億美元

騰訊音樂已經向美國證監會（SEC）遞交招股書，但目前市場上尚未見到其真容。周四，又有媒體曝出一份騰訊音樂的業績報告。

9 月 27 日周四，路透社稱其在 8 月時看到一份未經騰訊音樂官方證實的業績文件。文件中稱：

2017 年，騰訊音樂利稅前利潤接近 4 億美元；今年這一數字則近乎翻倍，達到 7.64 億美元；今年的業績也增長了 72%，至 31 億美元。

路透稱尚無法對這些數據進行獨立核實。

這並非騰訊音樂財務數據第一次「泄露」。

9 月 25 日本周二，就有一份在券商間流傳的文件展示了騰訊音樂的諸多數據。全天候科技曾提到，這份文件中稱：

騰訊音樂在 2016 年創造 50 億元營收，凈利潤為 6 億元；2017 年創造 94 億元營收，凈利潤為 19 億元；預計 2018 年將創造 180 億元營收，凈利潤將達 37 億元。2018 年營收較 2017 年相比年增率增長 91.5%，凈利潤年增率增長 94.7%。2016-2018 年，騰訊音樂營收年複合增長率為 90%，凈利潤年複合增長率為 148%。

在經營數據方面，這份文件顯示：

目前騰訊音樂的活躍用戶數為 7 億，付費用戶數為 1.2 億，約為活躍用戶數的 17%。

在騰訊音樂上市消息傳出後，業內人士將之與已經上市的流媒體音樂服務商 Spotify 進行各方面數據比對：

以用戶數為例，騰訊音樂的活躍用戶數約為 Spotify 的 4.4 倍，付費用戶數約為 Spotify 的 1.7 倍。目前，Spotify 的市值約為 325 億美元；根據此前媒體報導，騰訊音樂 IPO 的估值約為 300 億元。

此外，路透社援引消息人士的話稱，騰訊音樂此次 IPO 尋求融資規模為 20 億美元，這將是今年規模最大的在美上市中概股。不過，此前有媒體報導稱騰訊音樂融資規模是從 40 億美元下調至 20 億美元，騰訊音樂方面稱報導失實。

騰訊音樂已經於 9 月 7 日向 SEC 提交了上市申請，但至今並未公開披露其招股書。