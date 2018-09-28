裕隆攜手宏碁攻智駕電動車 LUXGEN S3 EV+多元電動計程車將增至30台

裕隆 (2201) 宣布旗下華創車電與宏碁 (2353) 聯手打造台灣首部自主研發智駕電動概念車，採用人工智慧技術，並展示準 Level 4 等級的自動駕駛技術系統，整合國人在自駕、智慧駕駛、電動車多項關鍵核心技術架構。台灣自主研發、第一部的電動自駕車，結合了宏碁自動駕駛控制與 AI 的技術，以及華創車電整車自主開放平台，兩家在地企業合作，未來自動駕駛系統結合智慧交通服務，將實現智慧城市中移動服務的智駕願景。



裕隆表示，這台台灣自主研發的智駕電動概念車，整合自動駕駛車、智慧駕駛、電動車多項關鍵核心技術架構，更進階挑戰自駕車在台灣地小人稠、道路交通複雜的在地化情境，透過宏碁自動駕駛軟體系統的運算、融合、決策技術，可使智駕電動車辨識所在位置的周遭環境，並針對台灣道路複雜狀態進行精密運算。



華創車電提供自主研發整車開放平台的車輛控制系統，提供自駕車技術上所需的精密動態做動模式。此外，華創車電應用技術成熟 LUXGEN S3 EV + 同步展演，針對台灣特殊路況與情境，專門設計巧思與科技，因應未來駕駛趨勢 -- 安全與樂趣，透過電控取代傳統機械線控技術，將排檔機構及檔位整合在方向盤上，駕駛只要將雙手放在方向盤上，無須移動至中央扶手，營造更加直覺的盲操效果；也透過電能回充 (Regen) 整合至動力踏板，兼顧加速與煞車功能。



華創車電表示，自動駕駛、電動車、車聯網是全球車輛產業發展趨勢，目前全世界車廠投入自動駕駛從 Level 2 積極朝向 Level 3、Level 4 邁進。



此外，裕隆也宣布，因應政府綠能政策與空汙問題，2040 年全面使用電動車的政策目標，以自有品牌納智捷 (LUXGEN)S3 EV + 投入全台首批多元電動計程車營運，與大豐衛星車隊策略合作，去年開始在雙北地區，進行試營運全台第一批 LUXGEN S3 EV + 多元電動計程車隊，投入智慧城市移動服務 Maas(Mobility as a Service)，目前已有 13 部多元計程車上路營運，未來預計增加至 30 台多元電動計程車隊提供服務。

