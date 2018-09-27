中國國內首只高收益債指數發布 相關市場氣候初成投資者關註度提升

隨著違約事件日益增多、信用利差走擴，中國高收益債券市場初具氣候，不少投資者正積極挖掘其中機會，通過個券投資或違約處置等形式介入。中債金融估值中心和愛建證券近期發布中國首只高收益債指數，為投資者提供分散化投資高收益債券的可能性。

中債-愛建高收益債券指數選取交易活躍的高收益信用債券為樣本券，旨在反映高收益信用債券整體價格走勢情況，為投資者提供該類債券的業績基準和跟蹤標的。

樣本券選取標準為，債券到期收益率不低於8%或到期收益率不低於同代償期中債企業債收益率曲線（AA-），債券余額不低於10億元人民幣或每月成交量不低於3,000萬元。

中債金融估值中心的指數編制專家葛量周四在發布會上介紹，截至9月20日，有1,442只債券被納入樣本券範圍，指數總市值1.36萬億元，平均久期1.39年，平均到期收益率為10.62%，平均待償期2.53年。

指數成分券方面，包括萬達、綠地、恒達、中興通訊等發行人的債券均被納入；建築業、房地產企業和制造業主體發行人的行業集中度居前。

愛建證券固收負責人張藝涵表示，若不考慮流動性指標，收益率在8%以上的高收益債已經超過兩萬億，占到中國非金融信用債19萬億總量的10%左右，高收益債已經成為不可忽視的品種，但同時仍然乏有力的度量衡。

“一些機構(因違約風險)剁掉了個券，卻忽略了高收益債作為組合的投資價值；我們做的是提供溫度計，讓大家知道高收益債不是只有個體風險，也有大類資產投資價值。”她說。

永安國富資管總助羅鋼青表示，債券收益率高並不等於違約風險大，在高收益信用債中，可以選擇資產保護比較好的，比如地產、部分城投、民企，“我們的頭寸也是自下而上出發，看投資到底有多少風險。”

“目前了解到很多公募基金有意參與高收益債的新業務，也有券商積極成為高收益債的平台和做市商；一些大幅波動的債券，我們有擇機進入，最終兌付後獲得了可觀的收益。”上海一私募基金人士對路透表示。

國泰君安交易投資業務委員會總裁羅東原表示，將先試先行擇機向投資者發行掛鉤該指數的本金保障型收益憑證、收益互換等結構性金融產品，也會基於各類客戶的投資或風險管理需求來設計與該指數相關的金融服務解決方案。

路透上海9月27日