香港私人財富資產管理規模達1萬億美元

私人財富管理公會與畢馬威中國共同編寫的白皮書重點提出吸引家族辦公室的措施，以及在大灣區引入跨境財富管理計劃和加強規管環境的方案，藉此充分發揮香港私人財富管理行業的潛力。

白皮書列出了私人財富管理行業對香港整體經濟作出的重大貢獻。於2017年，私人財富管理行業及其相關供應鏈帶來介乎246億港元至300億港元增值。行業目前管理的資產管理規模總值達1萬億美元，並希望在未來五年增加一倍。

白皮書共提出13項建議，其中涵蓋人才及科技發展等範疇，以促進客戶引導(client on-boarding)。

白皮書建議擴大現時的離岸基金豁免名單，而非居港高資產淨值人士則應繼續享有香港稅務豁免。另外，香港信託的稅務優惠亦需加以修訂，以鼓勵高資產淨值人士及家族辦公室使用香港信託作為投資控股選項。

私人財富管理行業亦密切關注中國內地，尤其由大灣區計劃所帶來的龐大增長機會。白皮書建議實行新的跨境財富管理計劃，把大灣區劃為單一財富地區，並分三個階段逐步實行。首階段將允許香港的私人財富管理機構進行在岸招攬和營銷推廣﹔接著在第二階段將進一步放寬跨境資金流動，同時保持對其有充分的控制﹔最後在第三階段，可把計劃進一步擴闊/深化至中國內地其他地區。