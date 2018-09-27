不只想納A股！富時：中國債券將納觀察名單 考察納入全球債券指數

國際指數公司富時羅素 (FTSE Russell) 週四 (27 日) 表示，將於明年 6 月起，將中國 A 股納入富時全球股票指數系列，計劃透過 3 個批次分段實施納入，直至 2020 年 3 月；甚至富時更表示，準備將中國債券納入觀察名單，考察是否納入富時全球債券指數 (WGBI)。

富時表示，每個批次納入完成後，公司會尋求市場意見，以評估市場吸收新增資產的能力，股票納入將按富時中國 A 股互聯互通全盤指數中，合資格的大、中、小型股票可投資市值的 25% 計算。

富時估計，在納入的第一階段完成後，預計中國 A 股在富時新興市場指數中的權重約為 5.5%，將帶來 100 億美元的被動管理資產淨流入。在富時全球全盤指數中，預計中國 A 股將佔約 0.57% 權重。

富時羅素首席執行長 Mark Makepeace 表示，如果現在就納入全部的自由流通量調整後的 A 股，中國會占到新興市場投資組合當中 50%，也會成為全球投資組合當中排列第二的國家，考慮到外資持股比例限制調整後的中國 A 股在未來可能會在全球的投資組合當中占到 10% 以上，這也是對於全球投資界的一個巨大改變，故目前先規劃 3 階段 A 股「入富」。

中國證監會副主席方星海表示，中證監將於未來幾個月繼續與富時羅素合作，推動 A 股市場平穩納入到全球指數中。

中國債券也可望納入富時？

對於納入富時債券指數方面，富時羅素首席執行長 Mark Makepeace 也為這樣的可能作出鋪路，Mark Makepeace 表示：「中國將被加入我們的觀察名單，考察是否有可能納入富時羅素的全球債券指數。」

市場人士分析，若中國國債被列入觀察名單，那麼確實就可能按照規定的框架標準進行評估，以考察中國國債是否可以被納入富時世界國債指數 (WGBI)。

富時羅素治理、風險 & 政策董事總經理 Chris Woods 表示，以此方式建立一套對債券市場進行分類的完整流程，將提升與全球主要債券指數相關的重大決策過程中的透明度。