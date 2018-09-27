A股入富首階段占比5.57% 期帶來100億美元增量資金

全球第二大指數公司富時羅素 (FTSE Russell) 今 (27) 日上午公布，正式將 A 股納入其全球股票指數系列，並將於 2019 年 6 月起納入次級新興市場。根據富時羅素所公布文件，預計將 A 股納入的過程分三步實施，分別在 2019 年 6 月納入 20%、9 月納入 40%，以及 2020 年 3 月納入 40%。

A 股入富後將會帶來多少增量資金，是市場關注的重點之一。入富的第 1 階段，A 股將占其新興市場比重的 5.57%，預計將為 A 股帶來 100 億美元的淨被動資金流入。

中泰證券銀行分析師戴志峰估計，A 股入富初期帶來增量資金約在 120 至 150 億美元，被動資金約 12 至 15 億美元。

昨 (26) 日受富時羅素關於是否納入 A 股決議，以及 MSCI 可能提高 A 股權重的雙重刺激下，A 股三大指數全線飄紅。而兩大指數公司相繼納入 A 股所帶來潛在外資流入，對大盤短期走勢影響利多。

然而以長期來看，不論富時羅素還是 MSCI，市場上僅將其對被動配置資金的增量表現視為行情催化劑，中國股市的漲跌關鍵仍在自身。

富時羅素 (FTSE Russell) 由富時集團和羅素指數於 2015 年合併成立，隨著市場上追蹤指數的被動基金越來越多，國際指數公司如 MNSCI、富時羅素逐漸成為影響市場的關鍵，據估計，目前有數萬億美元的基金以這兩家公司所編製的指數作為交易基準，其對市場的影響力不言而喻。

富時全球股票指數 (FTSE Global Equity Series, GEIS) 是富時羅素指數公司旗下指數體系，其中與中國市場相關的是富時環球指數 (FTSE All-World Index) 和富時新興市場指數 (FTSE Emerging Index)。截至 2018 年 3 月止，該公司指數體系涵蓋了 47 個不同國家約 1.6 外之股票，占全球可投資市值的 98%。