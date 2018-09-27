【華冠投顧】拉大股出小股第二集!!控盤者的秘密???

林幸蓉 分析師

焦點個股：2208 台船、3708 上緯投控、2633 台灣高鐵、2492 華新科、6111 大宇資

前言：昨日群組中已經告訴好友，小心控盤者將持續拉大股出小股！！…… 今日拉大股出小股第二集上演中…...

FED 宣布今年第三度升息，並將貨幣政策表述「寬鬆」刪除，美股應聲下跌。MSCI 擬提升大陸 A 股權重，對台股而言是利空，但台股持續人工盤狂拉權重股如台塑四寶、1102 亞泥、2002 中鋼，電子 2317 鴻海、3008 大立光、2330 台積電、加上 2891 中信金等金融大軍，大漲 60 點，成交量 1,231 億，但是 OTC 指數 11:30 過後由紅翻黑跌 0.62%，成交量 261 億。上漲家數 581 家，下跌家數 795 家。

【大盤大漲，人氣小股卻破底殺尾盤】

被動元件 2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、6127 九豪、2375 智寶、8163 達方、3624 光頡全數率先破底！！！2327 國巨、6173 信昌電、2478 大毅大跌殺尾盤，矽晶圓 3707 漢磊、6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶等也收低。其他 2345 智邦、4414 如興、1786 科妍、8155 博智、6147 頎邦等也持續破底殺尾盤…… 遊戲股今日開始開高走低，如 3083 網龍、6111 大宇資……

9 月 25 日幸運星送的《八仙過海飆股祕笈》中，風電雙雄持續漲不停，「愛之船」2208 台船、「上大尾」3708 上緯投控、「鐵牛」2633 台灣高鐵都創新高…… 恭喜拿到買到賺到的好友！！低檔分享！！愛賺多少自己決定囉！！

【台股的未來…… 老師「一則以憂」、「一則以喜」？？？】

憂的已發生了……MLCC、矽晶圓彈完，如幸運星老師預言的…… 繼續殺很大破底 ING…… 相信大家都避開了！！

喜的將要發生？？？

控盤者葫蘆裡賣的是什麼樣的補藥呢？？知道的人……Q4 將會補到大荷包…… 補滿 + 補好 + 補飽！！

今日節目將關起門來…… 告訴您這個控盤者的秘密？？？…… 有福之人…… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……「控盤者的秘密？？？一切都是為了它？？」

最後祝大家明日操作順利！！！

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