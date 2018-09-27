【華冠投顧】賴昇楷：台股「強中透弱」 後勢如何看待?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股殺尾盤收黑，在利空背景下今日台股早盤的反應和昨日一樣，以平低盤開出後拉高挑戰「萬一」關卡並突破前一日高點，讓大盤Ｋ棒繼續維持高點過昨高、低點不破昨低的推升慣性，說明「多方控盤態勢不變」，中尾盤在摩台期拉高結算下走的比昨天強勢，終場大盤逆著國際盤 + 60 點，OTC 指數則隨國際股市回跌 - 0.63%。

今日台股可用「強中透弱」來形容。首先是大盤雖強，但是期貨不太跟漲，導致逆價差大幅擴大，其次是大盤北上而 OTC 指數卻往南下，且終場竟收最低並失守五日線與十日線，走法過度弱勢。故目前台股盤勢可定位為「多方控盤下的強勢震盪」但是內外資不同調。因此在明日沒有結算干擾後，多頭如何控這個盤就很重要。

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＜被動元件族群＞

被動元件族群接連兩日遭遇利空，今日再受降評利空考驗，龍頭《2327 國巨》回測 9/20(四) 爆量拉紅 K 棒位置未見量縮穩下下來現象，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》更破前低，短線止跌機會恐怕被瓦解。

9/21(五) 中秋好禮送的 2 檔被動元件個股雖然在族群當中表現數一數二強勢，但為了避免整個族群走弱受到拖累，故昇楷先讓學員一檔小賺、一檔小賠出場，觀察後市能否再度浮現止穩機會。

先前被動元件族群在利多不斷的背景下持續走跌破底，近期消息面的情況正好顛倒過來，這提供很好的觀察機會，假使後市能夠在利空之下清理浮額甚至打出底部型態，反倒能醞釀比較波段的反彈走勢，機會若成熟了再一起來賺大的。

＜外資著墨及連動個股＞

本波反彈主要鎖定及追蹤的標的，皆為外資著墨以及有機會被連動到的族群與個股，像是《5871 中租 - KY》、《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《2612 中航》《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等，近日除了《1476 儒鴻》遭受外資降評失守月線外，其餘仍屬穩健。

《1476 儒鴻》是部分外資、投信著墨頗深的標的，在將近季底的時間點被降評，頗有刻意要讓季底「作帳」變「結帳」的味道，目前股價回到中期頸線附近，若未來幾日量縮守穩，過了九月應有機會回復到正常的上升軌道。

《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》持續強勢，這幾檔個股有著明顯的上升趨勢線，短線沿此操作即可，不過要待爆出堪比上半年的大量止漲時，才是真正的警戒訊號。

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