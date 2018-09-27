【華冠投顧】升息定調不寬鬆、金融期指創新高

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2330 台積電：

股價緩步墊高、量能站上均量之上，若後續放量的話，將有機會突破前波高點，不過明天是周五，下周之後再來觀察是否過高。

2492 華新科：

儘管多方人馬認為個股超跌，但是股價卻持續出現新低，這代表股價表現，仍和籌碼、浮額有關。後續觀察年線支撐！

2308 台達電：

股價今天帶量創整理以來的新高，不過由於量能沒有跟上，年線附近自然出現震盪，若量能跟不上，後續不排除震盪修正。

6488 環球晶：

雖股價帶量站回月線之上，不過由於量能急縮，股價拉回月線之下，後續等待月線扣抵進入低檔區後才有機會表現。

6111 大宇資：

股價今天雖再創新高，不過由於短線漲幅拉大、融資增加，籌碼凌亂之下，股價震盪難免，後續須觀察修正量能是否增加。

#一分鐘盤勢解析：

聯準會決議升息一碼，年底之前可能再次升息，2019 年也有可能出現三次升息的機會，這代表美國的經濟正向發展，不受中美貿易戰的影響。雖美股拉回整理，不過就總體經濟的角度來看，升息是經濟成長的保證，台股經歷第三季的修正之後，加權指數將有機會挑戰新高。

櫃買方面因為本次拉回的幅度深，後續有機會橫向整理，只要 9/12 日的低點不破，櫃買不排除帶量站回月線。本月是月 K 拉回的第四個月，指數也來到月 K 的布林通道下緣，若本周守住前低（9/12），十月份開始將有機會正向發展，若低點守不住，十月份仍有機會看到止跌！

類股方面仍以金融類股表現強勢，另外離岸風電買盤仍在，個股依基期不同、而表現有所不同。而 LED 雖早盤有利多，但族群買盤未見放量。光學類股則是由大立光和玉晶光量突破均量，不過雖券商調升買進評等，但線型反壓仍在，仍須小心留意。原則上買黑不買紅，風險自然降低！

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