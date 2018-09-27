【日盛投顧】短多延續 上壓暫看11200

◆盤勢分析

1. 美國升息一碼，使得美股震盪走低，惟亞股影響有限，週四普遍開於平盤附近後即震盪走高，台股跟隨著亞股開平震盪走高，金融類股指數再創波段新高，非金電水泥、塑化、造紙、百貨表現較佳，電子則是僅有個股表現，終場指數上漲 60 點，漲幅 0.55%，收在 11034.19，成交金額放大至 1231.65 億元。

2. 觀察台股技術面，9 月上旬回測走揚的年線獲得支撐稍事整理後，加權指數於近一週展開上攻，惟上攻過程中量能沒有放大，且型態 11200 附近有大壓，預料台股難脫大區間整理格局，下檔支撐仍在持續走揚的年線，目前約在 10825 附近，上檔壓力在今年以來數次高點 11200 附近的型態大壓。短線由於短期均線剛剛走揚、日 KD 指標持續偏多，預料短多仍有空間，惟一旦指數接近 11200 型態大壓區，恐將出現獲利了結賣壓，操作策略宜採短多，惟逢高必須站在賣方。在籌碼面部份，外資 + 128.46 億元、投信 - 1.49 億元、自營商 - 11.19 億元，三大法人合計買超 115.78 億元。

非電優於電子 聚焦金融、水泥、內需

1. 在盤面結構部份，電子 + 0.37%、金融 + 0.78%、非金電 + 0.73%、櫃檯市場 - 0.63%，近期三大區塊中電子股持續是最弱勢者，櫃檯市場於週四甚至呈現下跌，週四僅有部份權值股，以及零星個別族群 PCB、NB、工業電腦與部份 IC 設計稍有表現；金融類股指數持續創下波段新高，且持續有不少指標性個股創下新高，佔大盤成交比重仍在控制中，金融股短、中多格局不變；至於非金電，近期持續表現強勢，水泥、內需、塑膠、紡織、造紙是盤面主軸，近期在電子股表現相對弱勢情況下，預料非金電個別族群或有表現空間。