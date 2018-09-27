節前效應資金無心戀戰滬指跌0.54% 或可持股過節

昨日午後兩市雙雙衝高回落其實已預示著短期指數補缺後有休整需求，果不其然，週四早盤各大指數低開後集體震蕩走弱，其中大盤圍繞2800點展開拉鋸戰最終失守，創業板表現相對弱勢，限守1400點關口，個股層面也是近乎普跌一片，近3000隻個股收綠。根據此前歷次國慶節前市場表現，大多以震蕩為主，從指數表現看，此次也未能例外。節前資金要變現，今日就必須賣出，所以指數單邊下挫受考驗也在意料之中。

截至收盤，滬指收報2791.77點，跌0.54%，成交額1234億;深成指收報8334.75點，跌1.02%，成交額1626億;創業板收報1400.36點，跌1.44%，成交額495億。滬股通淨流入27.6億元，深股通淨流入3.94億元。

今日，滬深兩市雙雙低開，開盤後震蕩回落，隨後探底回升，但資金接力意願不強，再次走弱，上漲壓力顯現。盤中煤炭、石油等一度護盤拉升，指數一度回升翻紅，但其他板塊跟隨意願不強，此後再次回落翻綠。午後，指數震蕩走低，期間金融股小幅拉升下展開回升，但尾盤繼續回落，全天低開震蕩整理，連續反彈後迎來回調。

從盤面上看，草甘膦、鈦白粉、鄉村振興概念、石油開採等板塊上漲;北汽新能源、次新股、通信設備、5G、消費電子、軍工等板塊跌幅居前。

次新股殺跌領跌 北汽藍谷今上市暴跌近37%

假期臨近，再度上演黑色星期四，滬指全天單邊下挫，再度失守2800點個股呈現普跌態勢，次新股成殺跌重災區，雅運集團、豐山集團等多隻個股跌停，樂視網尾盤打開漲停，直線跳水。北汽新能源汽車借殼S藍谷(600733)，於今日恢復上市，北汽藍谷盤中兩次跌幅過大臨停，尾盤的集合競價恢復交易最終暴跌36.88%;醫藥健康板塊表現強勢，百花村(600721)、中珠醫療(600568)、恒康醫療(002219)漲停，華蘭生物(002007)創階段高點;有色釩概念逆勢走強，明星電力(600101)、攀鋼釩鈦(000629)雙雙漲停。鄉村振興概念股表現活躍，天鵝股份(603029)、德宏股份(603701)漲停，但些這對於整個市場來說影響有限。總之一句話，隨著國慶長假臨近，資金大多無心戀戰，市場很難走出具有持續賺錢效應的熱點。

美聯儲加息或對A股影響有限

消息面喜憂參半。今日早間A股入富及美聯儲加息的消息都已兌現落地;A股成功“入富”，這也是A股繼納入MSCI之後，又一國際化進程的標志性事件，未來有望引入百億級源頭活水，但由於其已經提前反映的利好兌現影響不大;再說美聯儲加息雖然是市場還未反映的利空，但是已有充分預期，所以這次加息除了給美股帶來一定幹擾以外，併未在全球範圍内形成比較劇烈的波動;考慮到目前A股調整已基本到位，估值也處於合理水平，滬倫通即將開通，A股正式納入MSCI指數，將吸引更多的國際資本增持國内股票，因此，美加息預計對A股影響有限，不會改變當前A股超跌反彈的短期趨勢。

此外，滬倫通最快12月初正式成行，擬設300萬元投資者準入門檻。滬倫通是A股國際化以及互聯互通的又一里程碑，對市場總體有著積極的影響;A股實質性利好也在不斷釋放，國務院印發了《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》，提出提升農業裝備和信息化水平;另外，國常會稱，確定推動外商投資重大項目落地、降低部分商品進口關稅。隨著國慶長假的結束，在更多實質性利好政策的推動下，加之外圍資金入場步伐加快，預計A股市場的中期反彈會穩步推進。

大盤震蕩回踩 或可持股過節

今日總體盤面看，大盤屬於中幅調整狀態，但個股的跌幅卻明顯加大，跌幅超過5%的個股有將近130隻，而漲幅超過5%的個股卻隻有40隻左右，市場調整非常明顯的，也是近期多頭能量過於被上證50指數綁架在單一權重藍籌股上造成的結果。加之近期指數已經反彈不少，節前這一波表現可以說超出不少投資者預期，因為市場普遍認為更大行情要推遲到節後才上演，所以節前反彈其實也是提前透支了節後漲幅，僅剩的兩個交易日震蕩休整也不算啥壞事。節前最後兩個交易日的上攻空間有限，市場交投意願不高，預計明日或將延續震蕩歇整的基調。

長假將至，不少投資者可能都在糾結持股還是持幣過節的問題，震蕩回踩更是為市場提供一次機會，這種機會比較難得，不要隨意放棄。值得一提的是，穩賺不賠、一年僅此一次的“暴富”機會也來了，那就是逆回購。今天逆回購趕上了有11天的利息，但隻佔用一天的欠款，所以買完票還有餘糧的童鞋，記得逆回購一下下，畢竟這十天利息收益幾乎是白送的。