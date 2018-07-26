〈財報〉福特Q2獲利腰斬 下修今年預期 盤後挫近5% 新CEO面臨考驗

福特汽車 (Ford) (F-US) 週三盤後公布第二季財報遜於華爾街預期，獲利幾乎腰斬，且調降今年獲利預期，理由是其受歡迎的 F-150 皮卡車生產中斷，以及當季在中國的虧損嚴重。

福特盤後股價一度挫近 5%，觸及新 52 週低點，爾後跌幅收斂至約莫 3.6%。

福特將今年調整後獲利預期自 1.45 美元至 1.70 美元區間下修至 1.30 美元至 1.50 美元區間。

福特還表示，為了讓公司聚焦獲利較豐的業務，未來 3 至 5 年間重組費用可能高達 110 億美元。

福特第二季獲利 10.7 億美元或每股純益 27 美分，與去年同期獲利 20.5 億美元相比減損了 48% 之多。根據 Thomson Reuters 調查，分析師先前估計福特每股純益 31 美分。

福特財務長 Bob Shanks 表示，公司的商品成本約較去年增加 3 億美元，半數歸咎於政府對鋼鐵和鋁材開徵關稅，他預計該關稅會侵蝕福特今年獲利高達 6 億美元。

第二季營收總額 389.2 億美元，較去年同期的 398.5 億美元下降。所有下降的原由都來自汽車部門，因該部門營收較去年同期減少 12 億美元，達 359.1 億美元。

分析師先前估計福特營收 358.3 億美元。

分析師正關注執行長 Jim Hackett 頭一年會對公司做出那些變革。他首先實施野心勃勃的重組計畫，又在今年稍早大膽決定淘汰所有福特房車，只留下標誌性車款野馬 (Mustang) 系列。他不斷削減成本並試著聚焦最熱賣的 SUV、卡車和其他利潤較豐的事業上。

Hackett 表示，他削減成本的措施「將持續穩定執行。」

「我們顯然戮力重新設計並重組業務上表現不佳的部分。」

由於福特一家供應商發生火災，導致福特今年 5 月暫停生產 F-150 皮卡車，挫傷了公司表現。儘管生產中斷事件的干擾，福特 F-150 今年上半年銷售量達 23.6 萬輛，創下紀錄佳績。

福特第二季獲利疲軟的另一原因來自亞洲地區的表現，福特在中國虧損 4.83 億美元，福特聲稱已在中國「採取了緊急行動」，包括透過積極精簡行動、生產更加本土化等改善成本競爭力，此外也招聘更多當地人才擔任重要的管理職位。

一如其他車廠，福特也得對抗鋼鐵和鋁材的關稅問題，甚至也恐要面對汽車本身的關稅。

同業通用汽車 (General Motors) (GM-US) 週三下修今年獲利預期，也是主張原物料成本提升，致使股價重挫 8% 之多。競爭對手飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 也下修今年預期而在盤中創下高達近 16% 跌幅。