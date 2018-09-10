川普建議在美生產汽車 福特：不可能，因為這樣賺不了錢

福特汽車 (F-US) 宣布不會進口中國製造的 Focus Active 在美國銷售，美國總統川普週日 (9 日) 興致勃勃地建議福特：既然美國對中國進口汽車開徵高關稅，福特可以在美國生產 Focus Active。福特沒花太久時間就表態：這是不可能發生的。

福特週日表示，「如果年銷售量不足 5 萬輛，在美國建立 Focus Active 生產線是無法獲利的。」

福特汽車在 8 月 31 日發布聲明，宣布取消將在中國生產的小型跨界車 Focus Active 運往美國銷售的計劃。

川普隨即推文表示，「這只是個開始。這輛車現在可以『在美國建造』，這樣福特就不必支付關稅！」

川普政府對價值 500 億美元的中國商品加徵關稅，其中包括汽車在內；川普還揚言考慮對尚未加徵關稅的 2670 億美元中國商品全面課稅。

福特汽車表示，取消進口中國製造的 Focus Actives 在美銷售，是因為川普的關稅將使汽車價格過高，失去競爭力。

但該公司還重申，它無意在美國本土生產這款汽車。它將繼續在海外銷售。

轎車和其他小型車越來越不受美國人的青睞。

福特汽車今年稍早宣布，它將重新配置從汽車到 SUV 和卡車價值 70 億美元的研發資金。執行主管 James Farley 在 1 月的投資人會議上表示，該公司的產線正在「從汽車轉向設備」。

這不僅僅是只有福特。所有三家底特律汽車製造商都明確表示他們將全力投入 SUV 和卡車生產。