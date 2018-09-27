國常會：從11月1日起降低1585個稅目的進口關稅稅率

據中國政府網9月26日消息，9月26日召開國務院常務會議，確定推動外商投資重大項目落地、降低部分商品進口關稅和加快推進通關便利化的措施，促進更高水平對外開放;聽取關於部分地方非洲豬瘟疫情和防控工作匯報，對下一步強化措施提出要求。

會議指出，應對當前錯綜復雜的國内外形勢，保持經濟平穩健康發展，要在持續擴内需的同時，堅定不移擴大開放，實施更加積極主動的開放戰略，營造更加公平便利可預期、更有吸引力的外商投資環境。一要深化“放管服”改革，在負面清單之外，外資與内資一視同仁，實行各類所有製企業一緻的市場準入標準和以在線備案為主的投資管理製度。將符合條件的外資項目納入重大建設項目範圍，或依申請按程序加快調整列入相關產業規劃，給予用地、用海審批等支持，併加快環評審批進度，降低物流成本，推動項目儘快落地。二要擴大鼓勵外商投資範圍，將外商再投資暫不徵收預提所得稅政策適用範圍從鼓勵類外資項目擴大至所有非禁止項目和領域。三要大力保護知識產權，進一步規範政府監管執法行為。

會議決定，適應產業升級、降低企業成本和群眾多層次消費等需求，從今年11月1日起，降低1585個稅目工業品等商品進口關稅稅率，將部分國内市場需求大的工程機械、儀器儀表等機電設備平均稅率由12.2%降至8.8%，紡織品、建材等商品平均稅率由11.5%降至8.4%，紙製品等部分資源性商品及初級加工品平均稅率由6.6%降至5.4%，併對同類或相似商品減併稅級。至此今年以來已出台降關稅措施預計將減輕企業和消費者稅負近600億元，我國關稅總水平將由上年的9.8%降至7.5%。

會議決定加快通關便利化進程。今年11月1日前將進出口環節需驗核的監管證件從86種減至48種。清理不合規收費，10月底前由各地向社會公佈當地口岸收費目錄清單，清單之外不得收費。推動降低合規費用，年内集裝箱進出口環節合規成本比去年降低100美元以上，沿海大港要有更大幅度降低。有關部門要聯合督促監管。

會議指出，8月以來非洲豬瘟疫情在我國多個省份點狀散發，按照黨中央、國務院部署，有關部門和地方迅速處置，做了大量工作，目前疫情未發生擴散。要繼續毫不松懈抓好防控工作，決不可掉以輕心。一要嚴格落實防控責任，地方政府要對轄區内動物防疫工作負總責。要督查指導疫區堅決落實撲殺、消毒、無害化處理等措施。禁止疫情省份和週邊省份使用泔水喂豬。加強疫情溯源排查和追蹤，嚴格實行監測報告製度。開展綜合防治、疫苗研發等關鍵技術攻關。二要強化聯防聯控，在各個環節嚴防死守。加強生豬產地、屠宰檢疫和運輸車輛監管，中央財政給予專項支持。疫情省份和相鄰省份生豬不得出省，其他地方調運生豬不得經過疫情省份，切斷傳播途徑，堅決防止病豬肉流入市場。三要保障豬肉供應，確保群眾生活所需和食品安全。