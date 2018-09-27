長和(00001-HK)夥WeLab攻零售貸款 網上人面辨識即時批核 消費支付新猷大數據作分析

長和(00001-HK)與金融科技公司WeLab合組策略聯盟，將WeLab金融科技的消費分期及貸款服務，引入長和旗下電訊及零售業務，即3Shop及豐澤門市，有關貸款產品由WeLab提供。長和聯席董事總經理霍建寧表示，今次合作為消費者帶來新的零售支付選擇，未來或拓展至長和於印尼、中國內地及歐洲等相關業務。

長和旗下3香港推出3Money「新機．現金雙享計畫」，額外貸款現金最高是全單價值的兩倍；至於豐澤FlexiPay「攤長畀」分期計畫，額外貸款現金最高是全單價值的3倍。手續方面，客戶需先進行網上申請，透過人面辨識功能，自動認證個人身分，由WeLab旗下貸款平台WeLend結合大數據分析，系統可即時審批及批出分期金額，成功申請後再到門市出機，額外貸款現金則會過數至客戶的銀行帳戶，大約需時1至3個工作天。

至於借款人最關注的貸款利率，行政月費為分期總額的0.8%，36、48、60個月的實際利率分別為18.68%、18.81%、18.89%。霍建寧認為，息率較市面上的私人貸款吸引、審批程序更快捷簡單，還款期亦相對彈性，不排除未來推廣至長和旗下其他零售業務，如屈臣氏及百佳等。

還款手續方面，款項將每月由指定銀行戶口以自動轉帳扣除，暫時不設門市繳費。此計畫不會收取任何逾期利息，但每次會收取逾期還款費用350元作為WeLend的行政開支。

