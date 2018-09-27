德勤料香港今年IPO重奪魁 警告貿易戰及弱人民幣影響Q4表現

德勤公佈 2018 年的香港新股市場預測，截至 9 月底，香港今年前 3 季將有 158 檔新股上市，集資金額達港幣 2434 億元，年增 184%。德勤同時預料今年全年香港將有 220 檔新股上市，集資金額約港幣 3000 億元，年增 134%，令香港有望重奪全球新股集資市場冠軍寶座。不過，德勤同時警告，中美貿易戰升溫與人民幣弱勢將影響第四季香港新股市場的最終表現。

德勤亦預計，第四季還有今年最後一檔「同股不同權」超大型新經濟股份上市，融資額約為港幣 80 億元，全年會有 10 家獨角獸公司及 8 家無營運盈餘的生物科技公司在港上市。

德勤數據顯示，今年新股的首日平均報酬率為 18%，比去年同期微升 2 個百分點。據市場資料，新股上市後 3 個月表現不濟。德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，除了中美貿易戰令市場波動及中國去槓桿政策令經濟有下行風險外，亦與香港的投資者結構有關。

歐振興說，新股上市估值由機構投資者主導，但上市後二級市場則有不少散戶投資，他們的取態偏向短期炒作，香港新股在上市後的中短期走勢，會較一、二級新股市場都以機構投資者為主的美國不同。

3 檔無營運盈餘的生物科技股股價昨 (27) 日收盤都跌破發行價。德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人紀文和認為，不少生物科技公司有確切融資需要，因此仍會陸續有這類公司來港上市，但相信難再現歌禮製藥 (1672-HK) 般，入場費破港幣萬元的公司。

對於近期有新股只獲少許超額認購，歐振興表示，從數學運算上來說，超額認購倍數多少視乎集資規模，若是中小型股份，會更容易出現較高的超額認購倍數。超額認購只是反映散戶對市場的熱情指標之一，超額認購倍數較低不代表市場情緒急速轉壞。

大陸方面，德勤指出，今年首三季的新股發行速度大幅減緩，通過證監會審批比率僅為 55%，僅錄得 87 檔新股，融資人民幣 1163 億元，分別年減 75% 及 34%。

歐振興表示，大陸採取「重質不重量，抓大放小」的策略，新股上市審批趨嚴，令不少公司撤回上市申請，反觀香港市場則多了不少大陸公司排隊等候上市。

他指出，繼小米 (1810-HK) 暫緩發行 CDR 後，目前並無其他企業申報發行 CDR，料今年內發行首檔 CDR 的可能性不大。

另安永會計師事務所表示，持續的地緣政治不穩定因素及貿易問題，使投資氣氛維持淡靜。今年前 9 個月全球新股發行 (IPO) 總數下跌至 1000 件，年跌 18%，但集資額則年增 9% 至 1451 億美元。

不過，香港新股市場在第三季的上市件數與集資額均攀升，分別佔全球上市件數的 18% 及集資額 49%。加上 3 件超大型新股上市，其中 2 件為獨角獸企業，令港交所 (0388-HK) 成第三季全球最活躍的交易所。香港同時僅次於美國，成為全球第二受歡迎的跨境上市地。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指出，新上市規則為香港 IPO 市場帶來正面影響。不過，在利率上升與投資者尋找與利率相關的投資，將為 IPO 活動帶來負面影響，他認為這趨勢或會延續至明年。