燒錢大戰一觸即發 三六零派魯大師赴香港IPO籌錢

三六零 (601360-CN) 控股派出旗下電腦軟體公司魯大師前往香港 IPO，該公司 7 成營收來源集中在股東，加上二手手機市場強敵環伺，燒錢大戰一觸即發，能否成功上市，至關重要。

魯大師是一家成立於 2007 年的軟體企業，迄今累積近 6000 萬的月活躍使用者規模，自 2010 年被奇虎科技收購後，360 魯大師除了提供系統測評和監控的魯大師軟體之外，還先後開發適用於智慧手機的移動設備硬體和系統測評及監控應用程式，以及適用於手機遊戲的手機模擬大師。

在業務類型方面，360 魯大師圍繞著線上流量變現，提供線上廣告服務和線上遊戲業務。此外，該公司還開展電子設備銷售業務，進行二手智慧手機和智慧配件銷售。

不過，對資金的渴求使得 360 魯大師不得不上市融資。過去 5 年，360 魯大師僅在 2017 年獲得過一次規模約人民幣 1.12 億元的 A 輪融資。但最新財務資料顯示，截至今年 6 月底，360 魯大師期末現金及現金等等價物的餘額約 1.17 億元。這對既想做遊戲又想賣二手手機的 360 拓展業務，顯然並不夠用。

與三六零的深度捆綁，是 360 魯大師近些年來始終無法改變的印象，股權結構顯示，2018 年 8 月重組完成後，三六零通過旗下企業誠盛公司持有 360 魯大師約 41.37% 的股權，為第一大股東。其第二、第三大股東分別為大師控股、Songchang International，分別持有約 27.67%、23.64% 的股權。其中 Songchang International 由上海嵩恒網路全資擁有。

除了控股之外，360 魯大師第二大股東大師控股，為其現任 CEO 田野全資擁有。而田野此前出身奇虎技，主要負責 360 產品的開發、管理和營運。

過去 3 年，奇虎科技為 360 魯大師貢獻了很大一部分收益。招股說明書顯示，2015 年和 2017 年，來自奇虎科技的收益占當期總收益分別為 14.5%、37%。今年上半年，奇虎科技繼續貢獻 360 魯大師約 15.8% 的收益。

360 魯大師第三大股東上海嵩恒網路則為該公司的大客戶，其 2017 貢獻約 33.9% 的收益。這意味著，360 魯大師去年 7 成以上的營收都來自奇虎科技和上海嵩恒網路。

與大股東的密切聯繫成為 360 魯大師的一大風險因素。該公司在招股說明書中指出，公司大部分的收益來自奇虎科技和嵩恒網路，這可能導致公司的收益大幅波動。

在業務結構中，360 魯大師多年來一直未改變對線上廣告收入的依賴。2015 年至 2017 年，線上流量變現收入分別實現收益 0.29 億、0.69 億、1.20 億元，占比分別為 99.0%、99.4%、98.1%。今年上半年，360 魯大師線上流量變現收入為 0.96 億元，占比 56.3%。

目前，360 魯大師的線上流量變現收入方式為線上廣告服務和線上遊戲業務。但在 2016 年之間，線上廣告服務成為該公司唯一的線上流量變現方式。基於此，360 魯大師的廣告收入依賴症便埋下根基。

為了改變這種依賴，360 魯大師透過開發其他產品、延伸其他業務，改變其營收結構。2015 年，360 魯大師開賣二手手機，開展電子設備方面的銷售。2016 年前後，該公司拓展線上遊戲業務，增加了線上流量變現方式。

財務資料顯示，360 魯大師電子設備銷售業務的營收前後反差極大。該公司電子設備銷售業務分為二手智慧手機銷售和智慧配件銷售。截至 2017 年下半年之前，該項業務的營收來源僅靠智慧配件的銷售維持，導致該項業務的營收占比極低。

根據財務資料，2015 年至 2017 年上半年，360 魯大師的電子設備銷售業務實現收入分別為 30.0 萬、40.8 萬、78.4 萬，占比分別為 1.0%、0.6%、1.5%。

2017 年下半年後，二手智能手機銷售額突飛猛進。今年上半年，該公司來自二手智慧手機的銷售收入為 0.74 億元，營收占比攀升至 43.4%，成為繼線上廣告服務後第二大收入來源。

不過，面對潛在價值超 6000 億元的二手手機市場，360 魯大師目前的市占率額很小。此外，該公司還面臨著有京東投資的愛回收、阿里投資的回收寶等強大的競爭對手，「燒錢」大戰不可避免。因此，360 魯大師能否上成功上市籌募資金，至關重要