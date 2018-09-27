全文揭示聯準會9月聲明有何變化

美東時間 9 月 26 日周三，聯準會貨幣政策委員會 FOMC 宣布升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上修至 2%-2.25%，創 2008 年以來最高，也符合市場預期。

在會後公布的聲明中，FOMC 刪除了「貨幣政策的立場仍然寬鬆，從而支持強勁的勞動力市場環境，以及通膨持續回歸 2%」 的措辭。

9 月聲明全文翻譯如下，黑色粗體字為 9 月 FOMC 會議聲明內容，括號內藍色字體為此前 8 月聲明的說辭，紅色為 9 月新增或修改部分（轉載請註明出處）：

8 月（6 月）會議以來，FOMC 得到的資訊顯示，勞動力市場持續表現強勁，經濟活動強勁增長。就業增長最近幾個月平均保持強勁，失業率處在低位。（最近的數據顯示）家庭支出和商業固定投資強勁增長。年增率來看，整體通膨和剔除食品和能源價格的通膨接近 2%。長期通膨預期指標總體而言幾乎未變。

與聯準會法定職責相一致，FOMC 委員會旨在促進就業水平最大化和價格穩定。委員會預計，聯邦基金利率目標區間的進一步上升與經濟活動的持續擴張相一致。強勁的勞動力市場環境和通膨在中期將接近委員會 2% 的對稱目標。經濟前景面臨的風險表現得大致均衡。

基於勞動力市場環境和通膨已有的表現及未來的預期，委員會決定，將聯邦基金利率的目標區間上調至（維持在）2%-2.25% （1.75%－2%）。（貨幣政策的立場仍然寬鬆，從而支持強勁的勞動力市場環境，以及通膨持續回歸 2%。）

至於判斷未來聯邦基金利率目標區間進一步調整的時間和規模，委員會將評估，相對於就業最大化目標和 2% 的對稱通膨目標，實際與預期的經濟條件如何。在評估過程中，委員會將考慮各種資訊，包括勞動力市場環境的指標、通膨壓力和通膨預期指標、金融和國際形勢發展的數據等。

FOMC 貨幣政策會議中投票贊成者包括：FOMC 委員會主席聯準會主席鮑威爾；委員會副主席（紐約聯儲主席）威廉姆斯 （John Williams Vice Chairman）；（里士滿聯儲主席）Thomas I. Barkin;（亞特蘭大聯儲主席）Raphael W. Bostic;（聯準會理事）Lael Brainard、委員會副主席 克拉里達（Richard Clarida）；（堪薩斯城聯儲主席）Esther L. George；（克利夫蘭聯儲主席）Loretta J Mester 和（聯準會副主席）Randal K. Quarles。