【日盛投顧】11000關前反覆震盪

◆盤勢分析

1. 周三台股早盤小幅低開後緩步走高，盤中再度挑戰 11000 點大關，但上方賣壓沉重且市場追價意願低落，成交量再度萎縮，指數整日維持平盤附近狹幅波動，終場台股小跌 4.66 點，跌幅 0.04%，收在 10,974.19 點；OTC 指數下跌 0.39%，終止連續兩日上漲。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：加權指數收小黑 K 棒，連兩日挑戰一萬一大關未捷，但目前短天期均線仍呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量縮至 1070.47 億元，11,000 點上方追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部黃金交向上，MACD 柱狀圖持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 21.4 億元；外資 + 7.26 億元、投信 - 1.05 億元、自營 + 15.19 億元。

電子個股波動劇烈，風電、塑化相對強勢

1. 電子類股

(1)LED：上游 2448 晶電傳 RGB Mini LED 產品進入量產，明後年業績貢獻增加，刺激股價跌深反彈；感測元件大廠 2426 鼎元新產能開出，周三股價量出緩步走升。

(2) 面板：8069 元太搶食新零售市場，配合 3Q18 營收有望持續增溫，股價上漲超過 2%；3481 群創受惠產業進入旺季，面板報價回溫，股價震盪走高。

(3) 手機：2498 宏達電即將推出區塊鏈手機 Exodus，並預計於 10 月底開放預購，年底開始出貨，股價底部彈升。

2. 非電子類股

(1) 生技：4130 健亞新藥獲台上市許可，後續前景看俏，早盤快速攻高，股價站上半年線。

(2) 風電、鋼鐵：2014 中鴻 10 月內外銷盤價全面調漲，法人近期買超，帶動早盤股價攀高；另搭配風電題材的 2208 台船、2013 中鋼構、9958 世紀鋼、2031 新光鋼股價連續多日上漲。

(3) 塑化：國際油價創波段新高，6505 台塑化股價震盪走高；二線塑化產品利差擴大，1305 華夏、1310 台苯、1313 聯成股價表現相對強勢。