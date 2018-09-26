台灣高鐵9/24中秋節當天旅運達29.16萬人次創紀錄 盤中股價創新高

台灣高鐵 (2633) 昨(25)日順利完成為期五天的中秋節疏運，根據統計，自 9 月 21 日至 25 日中秋節假期疏運旅客超過 119 萬人次。其中，9 月 24 日中秋節當天，單日旅運 29.16 萬人次，超過今年元旦所創單日旅運 28.5 萬人次紀錄；台灣高鐵今 (26) 日盤中股價一度達 28.15 元，創掛牌以來新高。為全力完成 2018 中秋節假期疏運，台灣高鐵今年特別提前完成全車隊檢修，34 組列車全數投入中秋疏運行列以加強服務旅客。總計疏運期間含臨時加開之 6 班全車自由座列車，總共加開 127 班次列車(南下 60 班、北上 67 班)，5 天提供 837 班次列車的旅運服務。



台灣高鐵統計，今年中秋節假期疏運期間 (9 月 21 日至 25 日)，5 天共疏運逾 119 萬人次，其中 9 月 21 日旅運 27 萬 8 千人次，9 月 22 日旅運 24 萬 5 千人次，9 月 23 日旅運 18 萬 8 千人次，9 月 24 日旅運 29 萬 1 千人次，9 月 25 日旅運 18 萬 7 千人次。法人預估今年台灣高鐵運量將突破去年，再創新高。