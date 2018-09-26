美日歐三方貿易會談 劍指中國不公平貿易舉措

美國、日本與歐盟貿易代表週二 (25 日) 於紐約舉行三方會議，將聯手反抗不公平的貿易措施與不當技術轉移的行為，暗示目標為中國的意味濃厚，此外，三方將攜手改革世界貿易組織 (WTO)，期望能有更好的國際貿易規範。

美國貿易代表 Robert Lighthizer、日本經濟產業大臣 Hiroshige Seko 與歐盟貿易事務執行委員 Cecilia Malmstrom 重申他們擔憂的要點，並在會中確認共同目標，以解決非市場導向的經濟政策問題。



美日歐三方在聲明中表示，不具體指名的「第三國」，正在從事「嚴重生產過剩」的行為，同一時間該國創造不公平的競爭條件，威脅科技的發展，最終將損害全球貿易。

美日歐三方貿易代表重申，以市場為導向的條件，為公平互利的全球貿易體系首要基本條件，這些國家的公民和企業將在市場化條件下運行。

基於中國正在透過補貼國內產業來擾亂自由貿易，且美中貿易戰持續升溫，美日歐同意推動 WTO 改革，他們計劃在 10 月份提出聯合提案，以加強貿易組織的規則。

美日貿易談判

美日代表在聯合國會議場邊另外進行談話，日本對於與美國展開正式雙邊貿易協定談判，態度表示開放，希望能獲得美國進口汽車關稅豁免。

日本經濟產業大臣 Hiroshige Seko 與美國貿易代表 Robert Lighthizer 談話後表示，「對於如何促進兩個之間的貿易，我們已達成基本共識」，雙方將朝良好的方向發展，並持續向著自由、公平和互惠的道路前進。



未來的貿易談判將集中在三個主要領域：汽車產業、匯率和農業。日本希望美國能夠豁免 25% 進口汽車關稅，然而，儘管美國同意豁免該關稅，仍可設下進口車輛限額，對於日本出口還是有一定程度損害。

此外，美國汽車製造商呼籲，希望能阻止日圓走弱，白宮一名資深官員表示，此問題將為美日貿易談判的要點之一。

此外，美國希望日本能進一步放寬農產品的進口限制，但日本不太願意降低根據跨太平洋夥伴協定 (TPP) 所設定的關稅稅率，例如牛肉進口稅已從 38.5% 下調至 9%，但美國仍認為日本應進一步降低關稅。