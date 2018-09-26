川普聯合國演說談不再容忍貿易濫用 點名批評中國

美國總統川普週二 (25 日) 在聯合國大會上，為其政府的貿易衝突辯護，他告訴世界各國領導人，當美國感到受騙時，美國將以「國家利益」行事。

在這次演說中，川普也不忘自我誇耀，稱自己這屆政府取得了超越美國歷史任何時期的成就，現場響起了明顯的笑聲。川普立即回應：「這是真的。」，但現場笑聲變得更大。

川普當場表示，他沒想到有這種反應，但沒關係。事後則回應媒體記者，在他的演說中，有部分內容「是想要得到一些笑聲」。

強調美國受不公平對待

川普將演說的重點之一，放在美國的主權，特別在貿易上。白宮政府本週開始，對 2000 億美元的中國商品徵收 10% 的關稅，川普在週二強調，這是保衛美國工人的必要做法。

川普說：「我們將不再容忍這種虐待。我們不會讓我們的工人成為受害者、我們的公司受到欺騙、我們的財富被掠奪和轉移。」

川普列舉了他自認為在國際舞台上的成功，包括退出伊朗核子協議，以及與北韓金正恩合作解除核子武器發展。他還提到，會努力重新談判「破碎及不良的貿易協議」，他表示，這些國家過去從美國取得不公平的優勢。

川普說，他贏得選舉的部分原因，在於承諾廢除貿易協議。不過這個戰略造成了美國與中國、加拿大、墨西哥和歐盟等主要貿易夥伴，都出現新的關稅以及貿易緊張關係。

具體點名批評中國

與中國的貿易衝突，在美國國內也有不少反對聲浪，其中一些人認為關稅最終會增加消費者的成本，並擔心帶來混亂，而不是保護工人和消費者。川普強調，關稅只是達成目的的手段。

川普在演說中，對中國進行了最具體的攻擊，批評中國傾銷產品，潛在操控匯率，還涉嫌竊取智慧財產。他表示，有必要解決美中貿易逆差的問題，這種貿易不平衡是「不可接受的」。他強調，北京歪曲市場的任何行為，都是無法容忍的。

川普指出，美國與墨西哥及南韓的談判，是成功的案例，這對他在修改貿易協定的努力，「只是一個開始」。