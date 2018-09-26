貿易戰逼外資撤離中國？學者：有些是假要走 實則要優惠利益

中美貿易戰打得如火如荼，市場更有心理準備，預計這場對峙恐怕是場長期戰。也讓許多在中國設廠的外資紛紛計畫把部分業務遷離中國，例如三菱電機就證實，已經把部分進口到美國的產品，從中國大連工廠轉回到日本名古屋生產。

外電報導，近來包括韓國海力士、日本三菱電機、東芝機械和小松製作所等業者表示，已開始把部分製造業務遷離中國。據傳東芝預計在 10 月起把部分出口到美國的產品，移到日本或泰國工廠生產。海力士則把部分晶片模組的生產由中國轉回韓國，以免受到關稅戰衝擊。

凱源資本董事總經理 Brock Silvers 指出，這些公司不會「在沒有必要的情況下公布搬遷生產線的決定」，惹惱中國政府。但眼看貿易戰越演越烈，除了中國取消本周赴美談判計畫，目前看來雙方要在 11 月召開的 G20 峰會上舉行首腦會談的機率也越來越小。

雖然目前中國出口數據因為很多企業趕著出貨，表現還算正常，但市場擔心到了第四季以後，將大幅出現下滑。

此外，讓這些外國企業下此決定的，除了貿易戰問題，加上外國企業在中國經營成本不斷攀升，以及「中國製造 2025」計畫影響，種種因素讓外資下定決心把部分業務撤離中國。

Brock Silvers 分析，「中國製造 2025」就是希望可以提高中國的製造業水準，淘汰落後產能，以目前中美貿易糾紛的情況來看，受「中國製造 2025」計劃影響的公司將「十分有動機」把生產業務遷離中國。

去年全球零售市場分析研究公司 Euromonitor 公布的報告顯示，現在中國工人每小時平均工資大約 3.6 美元，比起 2011 年大漲約 64%，是印度的五倍。

不過，北京大學匯豐商學院英國校區主任劉芍佳教授則認為，有些外企會想藉著貿易戰的時候「乘火打劫」，高呼要離開中國，逼中國政府提出優惠待遇，可視為「商業討價還價策略」，「所以，要走可能是假，要更多優惠利益才是真。」