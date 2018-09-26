【安聯投信】三面向 債市布局 GMAC策略顯學當道

下半年以來，一如氣溫，美股觸及歷來新高，債市也受市場氣氛牽動而有不同面向。隨著中美貿易談判反覆中前進發展、貨幣政策走向緊縮，以及美國期中選舉行情將屆，料將持續牽動市場板塊和債市投資機會。面對股市續漲、政治變數和信用週期變化的挑戰，以 GMAC 策略布局多元信用債，掌握後信用週期的甜蜜點，從容應對，已經成為當前債市投資顯學。

安聯環球投資多元信用債券策略暨全球高收益債券團隊投資總監大衛．紐曼 (David Newman) 表示，全球經濟持續成長，美國經濟和股市表現仍優於全球各地；從歐元區實質 GDP 成長與領先指標等顯示，歐洲成長動能相對緩和，全球各地經濟表現不一。在全球貨幣步入緊縮，貨幣供給減緩、但仍充沛。

紐曼表示，檢視全球經濟數據，可以看到全球主要經濟表現不一：強勁的美國經濟成長抵銷了歐洲、新興市場等較為疲軟的表現。在這些大環境下，不同的債種存有不同機會、也同時存有不同的風險需要留意，所以布局應有戰略性思維。

首先、政治因素對市場的擾動今非昔比。紐曼表示，觀察全球經濟政治不確定性指數 (三個月移動平均) 走勢，自 2008 年金融海嘯發生以來，全球市場相繼經歷了許多黑白天鵝、灰犀牛等多空消息的洗禮，2017 年底，美國總統川普當選後，該指數一度攀升至相對高點，之後雖逐步緩和，但下半年起迄今，因貿易議題的延宕，又讓該指數再度往上攀升。

其次、信用週期入難以捉摸階段。紐曼表示，安聯環球投資全球固定收益團隊對於標準「信用循環週期」通常會有信心回歸、溫和槓桿化、積極槓桿化、信用泡沫、衰退及修復資產負債表等週期。目前信用循環週期市場已從溫和槓桿階段進入積極槓桿化，這意味著：市場震盪也將變得更為劇烈。

第三、有賴全球經濟仍有的碁石做支撐，股市可能續漲，但必須未雨綢繆。紐曼表示，根據 S&P 500 多頭循環持續月數統計，目前美股在基本面仍強的支撐下，股市仍可望走升，但這波美股多頭行情延續逾九年半，並改寫史上最長紀錄，市場波動也隨之加劇，故投資人對股市未來抱持樂觀態度中，應謹慎做好準備。

回到基本面，紐曼表示，目前信用週期已從溫和槓桿化跨入積極槓桿化，不同地區不用產業的信用循環也有差異，整體金融環境偏正向，且殖利率曲線為正，有利於信用債表現。多數產業具有穩健的基本面，信用債仍有表現空間，但選債已比整體大盤表現更加重要。

換言之，在策略上應以更有效率的應對方式，在投資組合上，應該是要有多元債券，而非只以公債為主；在策略上，也要化被動為主動，而且還要搭配風險控管；這種全面升級的債市策略，不論市場位處升息或是降息循環，都可適用。

在投資債市方向上，紐曼表示，放眼 2018 到 2019 今明兩年，應遵循四大基本原則。一、把握走向全球趨勢，善用不同循環週期的優勢。二、不受參考指標限制，回到基本面的研究上，優先瞄準財務狀況健康或有所改善的企業。三、多元配置，透過不同產業配置，改善風險調整後的報酬。四、在適當時間、合適的領域，擁抱風險，靈活調整債券布局。

總的來說，紐曼表示，全球經濟仍趨勢向上，主要受美國表現強勁所帶動。面對全球央行貨幣政策正常化走向，市場價格多數已反映，不過在面對政治風險及新興市場風險的擴散，仍宜謹慎篩選國家和信用，同時注重基本面研究、不受參考指標限制。

在價值面上，紐曼表示，市場已經重新定價，部分投資機會浮現；例如：全球高收益債因低評級 CCC 級債相較預期更容易取得融資而變貴；但美國市場相對強勁，仍是投資人的避風港；歐洲高收債評價合理，部分存有投資機會；新興債市高收益債已經過一波賣壓，但從違約率調整後的基礎上來看仍顯昂貴，可聚焦有經濟基礎支撐的特定國家；B 級債持續具有吸引力，隨著信用循環趨於成熟，BB 債投資機會可留意。在技術面，可藉由聚焦短利差存續期間與動態的市場配置，來避開技術面的風險。

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