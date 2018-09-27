【統一投信】台股高檔有撐 資金伺機轉向回補電子股機會高

統一龍馬基金經理人錢素惠表示，9 月 17 日美國宣布對 2000 億美元中國商品課徵 10% 關稅，並於 9 月 24 日正式生效，且到今年底，10% 的稅率將進一步上調至 25%。中國亦採取報復行動，對逾 5000 種，價值達 600 億美元的美國商品課徵關稅。目前中國已取消 9 月底赴美的貿易談判，預料在美國 11 月期中選舉後，雙方才會有進一步的會談。中美雙方目前為談判空窗期，市場對於貿易紛爭議題逐漸鈍化，預估在期中選舉前，亞股有機會持續出現反彈行情。

美國聯準會在台北時間週四 (27 日) 凌晨結束為期兩天利率會議，一如市場預估本次升息 1 碼，而聯準會最新點陣圖顯示，2018 年底前將再次升息，並可能在 2019 年升息 3 次，與市場此前預期一致。但會後聲明刪除「寬鬆」字眼，使市場擔憂未來資金持續收緊壓力。

以目前發展情勢來看，中美貿易戰在空窗期間，暫不會加大力道，有利資本市場表現。台股目前約在 10700~11000 點的區間震盪，因外資近日連續買超台股，支撐大盤指數維持在高檔。惟中小型股回測今年低檔區，此波修正幅度已大，有機會在此築底完成，業績股作一波反彈。部分個股高達 3 成~ 4 成跌幅，持續反應貿易戰帶來的產業波動與蘋概股旺季不旺之擔憂。不過，備受市場期待的 LCD 版 iPhoneXR 將在 10 月中開賣，預估到今年底 LCD 版新機將佔整體新款 iPhone 總銷量的 50%-55%，有助相關供應鏈的出貨提升，預估 10 月或 11 月的營收將有亮眼表現。由於供應鏈旺季將遞延至第 4 季啟動，並延續到明年第 1 季機會大，資金伺機轉向回補電子股的機會高。看好 5G 相關、蘋概新規格受惠股、半導體上游等。



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