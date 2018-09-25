【安聯投信】風險資產回穩 三大債市吸睛 高收債連二漲 資金轉淨流入

美中貿易紛爭不如預期劇烈，美股續創新高，加上市場目前對英國脫歐談判抱持正面看法，市場避險需求減少，資金再度流向風險性資產。根據美銀美林引述 EPFR 截至 9 月 19 日當周，三大債市全數呈現淨流入，反應市場對於經濟前景仍抱持審慎樂觀，相關偏好風險性資產（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，雖然美中貿易紛爭延宕，但投資人風險偏好仍強，加上美股續創新高，以及大量投資級企業債發行影響公債需求，美債殖利率再次上升，高收債連兩周上漲、資金轉為淨流入，避險債則呈現連續兩周下跌。

許家豪表示，就業人口勁增，薪資健康成長及低失業率，再一次支持美聯準會逐漸收緊貨幣的政策，預期聯準會９月利率會議將升息 25 個基點，且將於年底前再升息一次，唯 2019 年升息行動將視屆時經濟狀況而定。隨著美政策利率接近中性水準，聯準會將繼續留意美經濟面臨的風險，包括貿易戰、英國脫歐、義大利政局以及新興市場問題蔓延的可能。

在投資級方面，許家豪表示，美公債殖利率再度突破 3% 水準，短期利率風險升溫，使得資金對於利率敏感度較高的投資級債需求降溫。

在高收益債方面，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，風險偏好增溫帶動美股續創新高，加上美國國內原油庫存觸及三年來新低，使得油價站上 70 美元的關卡，高收債市明顯相對]受到激勵。

但漢遠表示，自下半年以來，美高收 BB & B 級債的總報酬水準幾乎一樣，約在 2.3% 左右。但在中間的波段跌幅，CCC 級債達 0.7%、而 BB & B 級債僅有約 0.2% 左右。此外，經風險調整後的報酬來看，下半年以來 CCC 級債的報酬表現明顯轉弱，顯示在兼顧風險與報酬的前提下，BB & B 級債仍是較佳的選擇。

在投資建議上，但漢遠表示，隨著政策利率不斷走升，考量到公司要負擔的利息支出也會隨之走高，加上發行技術面，所以在布局高收益債的策略上，聚焦在 BB-B 級或以上的高收益債券，應會是追求相對穩健收益的較佳策略。

在新興債市方面，許家豪表示，受到美中貿易紛爭延宕而承壓的新興債市，近日也因為貿易爭端發展較預期和緩，市場紛紛走揚，在風險偏好意識轉強激勵下，截至 9 月 19 日當周，新興債轉為小幅淨流入。

展望後市，許家豪表示，雖然新興債市出現回穩與資金流入，部分市場央行如印度和俄羅斯近期也都祭出放寬當地製造業向海外舉債的限制，或是意外升息，以期緩和當地匯市的波動，由於政策成效仍待觀察，投資人仍需留意貿易爭端可能對新興債市及資金面的影響，做為投資上的參考，故以多元債參與全球復甦成長仍是較佳策略。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

