IC Insights：中國純晶圓代工市場將增51% 台積電中國營收占比上升

據《IC Insights》9 月份的報告中指出，今年中國純晶圓代工市場預計將成長 51%，中國地區在 2018 年純晶圓代工市場的市占率也將提升 5 個百分點至 19%，超越了其他亞太地區市場。總體來看，預計 2018 整體純晶圓代工市場將增加 42 億美元，其中有 90% 來自中國地區。

各地區純代工市場成長率 (圖: IC Insight)

隨著近期中國無廠 IC 公司的崛起，該國對代工服務的需求因而增加。去年 (2017 年) 中國的純晶圓代工銷售額成長了 26%，達到 75 億美元，幾乎是整體純晶圓代工市場成長率 (9%) 的三倍。今年 (2018 年)，中國的純晶圓代工銷售額將激增 51%，大幅超越今年整體純晶圓代工市場預期成長率 (8%) 的六倍。

雖然在中國地區所有主要的純代工廠今年都預期將實現兩位數的銷售成長，但迄今為止增幅最大的是純代工廠商是台積電 (2330-TW)。繼 2017 年成長 44% 之後，台積電在中國的銷售額預計將在 2018 年再度成長 79% 至 67 億美元。

台積電在今年的銷售成長主要來自中國地區，預期將在 2018 年佔總體公司銷售額的 19%，超越 2016 年的 9%。

台積電在中國地區的銷售額在過去一年都有所成長，其中 2Q18 的銷售額幾乎是 3Q17 的兩倍。台積電在中國的銷售激增乃是受惠於加密貨幣市場的客製化設備需求的增加。事實證明，許多大型加密貨幣無廠 IC 設計公司都設在中國，其中大部分都轉向台積電來生產先進的晶片。值得注意的是，台積電將加密貨幣業務作為公司高階運算部門的一部分。

台積電近年在中國地區的銷售額 (圖: IC Insight)

雖然在過去一年，台積電的加密貨幣業務銷售額大幅上升，但該公司表示今年下半年該業務預期將會放緩。加密貨幣設備的需求與各種加密貨幣的價格高度相關，因此，最近比特幣的價格暴跌 (從今年 1 月份的 1 比特幣兌 15,000 美元到 9 月份的 1 比特幣兌 7 萬美元)，以及其他加密貨幣價格的下滑，正在降低 IC 設計的需求。

此外，由於台積電從一開始就意識到加密貨幣市場將會波動，公司並沒有因此而增加相關產能，也沒有將加密貨幣業務納入未來長期成長的預測中。