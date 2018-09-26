台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月25日

天風證券分析師郭明錤 25 日發布最新研究報告，上調 iPhone XS Max 出貨 5% 到 10%，並預期 iPhone XR 面板出貨自 10 月中下旬出貨順暢。業界盛傳，蘋果已對供應商下達下半年整體 iPhone 出貨量突破 1 億支的指示，其中新機種占比有望超過八成，反映蘋果對於新機種銷售的信心。

彭博資訊報導，去年新台幣大幅升值，使台灣央行匯兌損失高達新台幣 1 兆元以上。但央行總裁楊金龍仍將今年年度盈餘上繳中央政府的目標，維持在新台幣 1,800 億元不變。

台股傳產族群近期強勢表態，躍升盤面最大亮點，9 月以來台塑化、台化、台灣高鐵及豐泰等股價創高，扭轉之前由電子股領漲慣性。法人指出，中美貿易戰牽動外資布局策略，台塑、統一集團等價值投資配置比重增加，外資及內資「雙資」買盤力挺，催化市場熱度。



經濟日報

越南台企回流 掀起掛牌熱潮

愈貴愈好賣 頂規 iPhone 出貨上調

彭博：央行去年匯損逾兆元

工商時報

雙資力挺 傳產族群超旺

台經院示警：景氣開始走下坡

S.H.E 確定掰了 華研大震撼

聯合報

散戶、外資銀彈充足 台股後市看好

我再爭取臉書設資料中心

美韓簽新自貿協定 美將重返 TPP?

蘋果日報

周年慶開打 5 百貨拼食力

ATM 小額交易 手續費擬調降

星巴克調整組織 從副總裁開始砍

中國時報

銀行自保 砸上億元買黑名單

政治鋼索 金融機構步步驚心

身價反彈 雞蛋水餃股大減

自由時報

AIT 籲美台合作 促進印太經濟發展

iPhone 提高零件利潤 記憶體最賺錢

小英揪台商 一起「看好台灣」