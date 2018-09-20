摩根士丹利調升AMD目標價 升評台積電

摩根士丹利指出，儘管 AMD(AMD-US) 的股價在過去五個交易日中穩步下跌，但該股仍有機會上漲，摩根士丹利同時調升台積電評等至「增持」，主因是看壞英特爾 10 奈米製程，認為英特爾 10 奈米量產仍是有極大疑慮。

摩根士丹利重申對 AMD「減持」的評級，但與此同時，將其目標股價從每股 11 美元上調至 28 美元。儘管分析師 Joseph Moore 認為前景看漲，股價依舊下跌，該股在週三 (19 日) 下跌 2.3% 來到 31.20 美元。

AMD 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

Moore 表示，他相信英特爾 (INTC-US) 即將推出的 10 奈米晶片的交貨延遲比業界所認知的更具有破壞性，也因此為競爭對手 AMD 和台積電 (2330-TW) 留下了更大的交貨空缺與市場空間。

摩根士丹利分析師 Charlie Chan 也因此調升台積電評等至「增持」。

今年 7 月，英特爾 10 奈米晶片製程出現問題，再次推延 10 奈米 Cannon Lake 處理器上市的日期，原本 2018 年要推出的 10 奈米晶片目前已經推遲到 2019 年末。英特爾表示該晶片將在今年年底亮相，目前已經在進行了少量出貨的作業，但英特爾表示，批量生產將需要再等一年。同時，14 奈米處理器也面臨缺貨，英特爾處理器供應吃緊，可能拖累相關供應鏈的出貨。

面對嚴重的缺貨情況，甚至有報導指出，HPE 建議商業夥伴改採用 AMD 處理器來應對。

摩根士丹利對英特爾保持「持平」的等級，但是將目標價格下修 6 美元來到 50 美元。