海底撈入場門檻1.8萬 打敗歌禮膺史上最貴新股 券商：散戶卻步

大陸連鎖火鍋店海底撈 (6862-HK) 明(12)日起至下週一 (17 日) 公開招股，發行約 4.2453 億股，其中 9% 在港公開發售，招股價介乎每股港幣 14.8 元至 17.8 元，集資最多 75.57 億元，若計及 15% 超額配股權，最高集資額則增至 86.9 億元。

以每手 1000 股計，入場費為 17979.37 元，比歌禮製藥 (1672-HK) 的人場費 16161 元還要高，成為近年最貴入場費的新股。券商表示，大市疲弱下，高昂的入場費料難吸引散戶進場認購。

海底撈這次發行 4.24 億新股，91% 是國際配售，集資最多港幣 75.56 億元，9 月 26 日主板上市，招銀國際和高盛為聯席保薦人。

以招股價中位數每股港幣 16.3 元計算，海底撈集資淨額約 66.52 億元，當中 60% 用作未來 2018 至 2020 年擴展所需；20% 用作開發及應用新技術，其中 8% 將用作推行食物安全計劃，餘下的 12% 則用作提升顧客體驗；15% 用於償還債務；5% 用作營運資金及一般企業用途。

海底撈將引入 5 名基礎投資者，合共認購 3.75 億美元 (約港幣 29.44 億元) 股份，其中高瓴資本及景林資產管理各認購 9000 萬美元股份，摩根士丹利及雪湖資本各認購 8000 萬美元股份；WF Asian Smaller Companies Fund 認購 3500 萬美元股份。

海底撈入場門檻近港幣 1.8 萬元，券商表示，大市跌勢未止，相信難有散戶會預留資金抽新股。

香港《明報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，高入場費會令不少散戶卻步，加上近期高估值公司掛牌後表現強差人意，故亦影響投資者認購意欲。

證券分析師指出，海底撈的預測本益比 30 多倍，對於經濟周期正轉向下，估值太高。

而據《星島日報》援引萬隆證劵董事總經理喻皓峰的分析指出，即使在經濟下行周期，消費者依然會在飲食上消費，而海底撈的價錢大眾化，認為業務不會受經濟轉向所影響。

另有投資者表示，由於這次發行股份佔擴大後的股份只有 8.01%，較一般的 15% 小，在貨源較少的情況下，故願意認購。

專攻散戶客群的一通證券料海底撈會與早前歌禮招股一樣，為認購一手的客戶提供 9 成保證金融資，公司亦會預留內部資金 1 億元作融資認購資金。一通行政總裁宓光輝表示，此做法目的是讓更多小散戶皆可參與認購海底撈，同時亦為吸納新客。

輝立證券企業融資副經理陳英傑認為，海底撈的業務前景不俗，覺得可以認購。