去年台幣刷30年最大升幅 央行匯損逾兆！年度盈餘繳庫目標不變

《彭博》報導，台幣兌美元於 2017 年升值了 7.53%，創下 30 年來最大升幅，不僅重創台灣許多手持外幣資產的金融業者，甚至台灣央行也是受傷慘重，雖然去年台幣出現大幅升值，導致台灣央行承受匯兌損失高達 1 兆台幣，但新任台灣央行新總裁楊金龍定調，年度央行盈餘將仍維持在新台幣 1800 億元不變。

據審計部審核報告指出，2017 年台灣央行外匯資產評價損失高達 1 兆 1563 億元台幣，創下 2010 年來最嚴重匯損，據了解，這已使得央行累積的匯兌準備金已耗盡之外，央行更提列了新台幣 3502 億元的遞延損失，待未來匯兌準備金回升再予以對沖。

台灣央行 2017 年外匯資產評價損失逾兆台幣 圖片來源：Bloomberg

具備超然獨立地位、但仍有盈餘壓力的台灣央行每年會在盈餘裡撥出一筆「兌換損失準備」，做為未來沖抵匯損用之用，而依行政院規定目前約相當於一年以提列外匯資產的 1% 為上限。

在匯兌準備金機制的調節下，台灣央行去年淨利仍達新台幣 2254 億元，與前年幾乎持平，而從此淨利金額來看，台灣央行新任總裁楊金龍將得以延續前任央行總裁彭淮南的戰績，將連續八年固定上繳 1800 億元盈餘給國庫。

台灣金融研訓院榮譽顧問、前台灣央行副總裁許嘉棟指出，台幣升或貶有各種原因，要有健全的財務就要有這種準備帳戶的作法。長期來看台幣有起有伏，匯兌利得或損失可以藉此平衡掉，去年留下的遞延損失，在未來有盈餘提存或是再有貶值時就可回沖。

許嘉棟進一步表示，任何一個有大量外匯存底的國家，當本國貨幣升值時就會有兌換損失，若立法院或行政院要求更多盈餘時，便可能影響到央行態度希望匯率走貶。

許嘉棟說道：「政府不應該給太高的盈餘繳庫目標，當然，如果央行的投資報酬率可以更高的話也更好。

由於美國施壓，台灣央行在彭淮南任內最後幾年已大幅減少干預匯市，加上外資大舉匯入，台幣兌美元繼 2016 年大漲 2% 後，去年再大漲近 8%，使得匯兌準備金在彭淮南卸任前見底，而這也意味著楊金龍需在「前帳未清」的情況下，需打造自己執掌央行的經營業績。

台灣央行也對此回應表示，台灣央行依規定每年都提存兌換損失準備，以應因匯率變動風險，同時央行目前法定公積仍有新台幣 8000 多億元，再加上手持的黃金如以市價評價，仍有未實現利益新台幣 3000 多億元，顯示台灣央行財務非常健全。

2010 年，台灣央行同樣由於台幣大幅升值，當年匯損金額即高達新台幣 1.38 兆元，前一年準備金餘額約新台幣 7187 億元，當年增提的兌換損失準備則為新台幣 1629 億元，悉數沖銷完畢，還另列遞延兌換差價損失 5015 億元；之後 2012 年又出現近 4900 億元匯損，準備金池子到了 2013 年才回補轉正。

2010 年也是台灣匯市「拉尾盤」最顯著的一年，據台北外匯經紀公司數據顯示，台幣兌美元在當年最後一天收報 30.36 元台幣，較收盤前 30 分鐘的 29.152 元大幅走貶。不過，據央行的書面回覆，當年認列外幣資產的決算結帳折算匯率為 29.5 元；2017 年度則是採用 29.846 元，貼近台北外匯收盤價 29.848 元。

美元兌台幣日線走勢圖 (近二年以來表現)

央行獨立性 VS 盈餘目標存在衝突？

一國央行是具有超然獨立地位，而台灣央行會不會為了追求盈餘目標，進而影響貨幣與外匯政策的制定？這一直是個爭議話題。

台灣央行也一再澄清，不會為了達成盈餘而操作利率與匯率，台灣央行也強調，盈餘繳庫不是央行經營目標，政府財政收入最好依賴稅收；但在行政院已通過的 2019 年度中央政府總預算裡，央行依舊編列 1801 億元新台幣的繳庫預算，佔明年度歲入的 9.1%。

元大投顧首席分析師陳森林表示：「今年台幣走貶，央行準備金應該有回升。」「而且目前在美國升息、台灣不動的大環境下，美台利差仍大，央行躺著就會賺，盈餘繳庫目標對於貨幣政策不會有什麼影響。」陳森林預估台灣最快明年 9 月才會升息，故明年利差可望繼續擴大。

央行也會有政治問題？

事實上盈餘繳庫在全球央行間是常見之舉，以美國聯準會 (Fed) 為例，Fed 去年即繳回 806 億美元給美國財政部，前年為 915 億美元；瑞士央行去年獲利上繳聯邦與地方政府共 20 億瑞郎。

在為台灣維持相對低而穩定的通膨之餘，在彭淮南的 20 年總裁任內，台灣央行分紅平均每年約佔中央政府歲入的 10％，最高紀錄是 2009 年上繳新台幣 2380 億元，經常是僅次於台灣財政部稅收的第二大歲入來源。

對於這樣比重是否過高，惠譽主權評級董事 Andrew Fennell 對此分析道：「歸根究底，盈餘繳庫的比重是一個政治問題，只要央行可以維持穩健的資產負債表，就不會影響到台灣的主權評等。」

Fennell 指出，台灣央行的獲利主要來自於大量外匯存底的利息收入，而且可能是由台灣經濟所擁有的大量外部淨債權所必然衍生而來，在惠譽對台灣主權評等的檢視裡，公共財政這一項目為中性。

惠譽此前曾在 2016 年底將台灣評等上調至 AA-/ 穩定，主要便是由於政府承諾穩健的財政管理，而且近年來成功逐步降低債務負擔，而根據台灣財政部國庫署數據顯示，目前中央政府 1 年以上公共債務未償餘額占前 3 年度 GDP 平均數約為 32.5%。