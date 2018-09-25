AI＋大數據 仁寶健康自主管理平台「愛糖寶APP」獲彰基等三醫院採用

筆電大廠仁寶 (2324) 近年積極投入健康管理及遠距照護領域，所開發出的「愛糖寶 iDiabCareTM」獲邀參加週四 (27 日) 將開展之 2018 桃園食安嘉年華。仁寶指出，該 APP 已獲得彰化基督教醫院、怡仁綜合醫院以及為恭紀念醫院採用。仁寶表示，愛糖寶結合 AI 與大數據分析，提供健康自主管理平台，吃飯前可透過愛糖寶 APP 拍攝食物相片，AI 機器人將透過相片自動辨識該食物成分並進行營養分析與飲食建議。



仁寶軟體研發本部副總徐睿鈞表示，透過愛糖寶 APP，民眾可快速記錄血糖、血壓等生理量測資料並即時觀看量測分析。也可隨時透過每一餐的飲食紀錄，上傳食物種類與照片，讓愛糖寶 AI 機器人即時分析食物的營養成分及熱量。愛糖寶後端有一群專業且經驗豐富的營養師協助關心您的飲食、運動及生理量測數據，若遇異常狀況則會給予提醒及建議。



另外，經過雲端數據分析整理，使用者可透過圖表、圖形與紀錄查詢等簡單易懂的介面，清楚瞭解自身健康情況，以提升民眾健康的生活品質並降低未來可能產生的醫療成本。



愛糖寶 APP 也具有輔助減重的功用。仁寶指出，該公司與國泰醫院內湖國泰診所在今年合作將此 APP 導入減重班，三個月活動中，100% 成員成功減重，個人最高減重幅度約 7 公斤。