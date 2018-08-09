〈仁寶法說〉非PC產品迎旺季 Q3營收估季增4成 英特爾CPU供貨成變數

仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望第 3 季，仁寶總經理翁宗斌表示，非 NB 與 PC 產品新機種將於 7、8 月開始出貨，第 3 季非 NB 與 PC 產品可望達到季增 3 至 4 成的水準；被動元件部分，過去 10 年均與主要供應商簽長約，取得料源的穩定性大幅優於同業，對下半年料源掌握度仍佳，惟英特爾 10 奈米 CPU 良率不佳，可能成為影響第 3 季出貨表現的變數。

展望第 3 季，仁寶預估，NB 與 PC 出貨將季增約 0 至 5%，非 NB 與 PC 產品部分，翁宗斌表示，包括平板、穿戴式裝置、電子閱讀器等消費性電子產品，聖誕節前後都是旺季，加上許多新機種將於 7、8 月開始出貨，11、12 月逐漸放量，在新廠產能加入帶動下，可望使非 NB 與 PC 產品達到季增 3 至 4 成的水準。

面對毛利表現的挑戰，翁宗斌表示，目前積極將 PC 與非 PC 的組織架構做調整，整合兩邊優勢，著眼於透過流程改善與自動化方式，提升新廠產能利用率，並透過創新研發增加產品價值，如過去推出的電競、超輕薄、360 度產品，藉此改善毛利，盼下半年毛利能逐季佳。

談及被動元件缺貨問題，翁宗斌表示，仁寶從過去 10 年來，都跟主要供應商簽有長約，目前市場上的主要供應商，仁寶都有與其簽長約，雖簽長約仍得接受價格調漲，但供貨量的穩定性大幅優於其他同業，對下半年被動元件料源的掌握度仍佳。

相較於被動元件，翁宗斌說，目前對仁寶影響較大的反而是英特爾的 CPU 情況，由於其 10 奈米良率不佳，雖然第 3 季 NB 與 PC 市場需求成長，但英特爾 CPU 的實際供應情況，將會影響第 3 季的出貨表現。

至於出售聯寶對後續營運表現的影響，翁宗斌則說，雖然出售聯寶，但仁寶與聯想仍維持良好關係，聯想過去一半以上生產放在聯寶，其餘 4、5 成則是委外，加上仁寶筆電在電競、超輕薄等特點上表現不錯，相信不會因為出售聯寶，影響與聯想的供應鏈關係。