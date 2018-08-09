〈仁寶法說〉受美中貿易戰影響有限 持續評估海外生產可能

仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日召開法說會，談及美中貿易戰，仁寶副董事長陳瑞聰表示，目前受貿易戰影響雖有限，但始終都有評估海外生產的可能性，NB 產品目前未被列入清單，若 NB 以套件方式運至海外組裝生產，一台筆電包含人力成本、所增加的製造費用至少 3%；總經理翁宗斌則認為，第三波美中貿易戰不會發生，若真的發生了，將會引發世界經濟大戰。

談及美中貿易戰是否對產能規劃造成影響，仁寶副董事長陳瑞聰表示，目前貿易戰清單中，真正會受影響的產品僅有筆電擴充座，但其單價不高、營收占比也相當低，影響預估有限，其他筆電與平板等產品，目前均未被列入清單，也未採取積極的對應行動。

不過，陳瑞聰表示，仁寶 2 年前就在平鎮廠啟動 NB 生產，目前其 NB 年產能約 70 萬台，若擴充有機會提升至 300 至 400 萬台，而墨西哥廠、波蘭廠與越南廠也能調度來提升產能。至於先前曾評估可能到菲律賓設廠，他則說，若為因應美中貿易戰而在當地找地蓋廠，也救不了近火。

陳瑞聰強調，仁寶一直都在評估海外生產的可能性，目前已針對核心產品 NB 評估過海外生產所增加的成本，若以套件方式運至海外組裝生產，一台筆電包含人力成本所增加的製造費用至少 3%，且由於目前 NB 未被列入關稅清單，也還沒收到客戶要求提出因應措施；至於穿戴式裝置還未評估過海外生產增加的成本。

陳瑞聰並說，過去 4 年來中國工資持續調漲，客戶也相當緊張，但到最後仍卡在供應鏈遷移的複雜度，畢竟移動產品到海外生產最大困難在供應鏈，要花費的成本與代價「茲事體大」，但若貿易戰持續下去，客戶可能會開始找仁寶談因應對策。

總經理翁宗斌則說，過去 2 年到菲律賓看過 4、5 次，海外生產部分過去 1、2 年來，都持續與客戶保持溝通，由於客戶許多供應鏈在各地的租稅優惠都不同，最後決策還是要與客戶達成共識，他並認為，第三波美中貿易戰不會發生，若真的發生了，將會引發世界經濟大戰。

