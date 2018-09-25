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大聯大友尚集團推出英特爾應用於智慧城市與物聯網邊緣計算智慧相機
※來源：財訊快報

亞太區市場的領先零組件通路商大聯大 (3702) 控股今日宣佈，旗下友尚集團將推出英特爾 (Intel) 應用於智慧城市與物聯網邊緣計算的智慧相機。邊緣計算搭配人工智慧可以解決物聯網所帶來的大量數據。物聯網時代來臨，隨著設備的不斷增加，數據的數量也將巨幅增加。以攝影機為例，市場趨勢變化，攝影機的解析度從 720P、1080P 轉到 4K，此外，自駕車、智慧醫療及智慧工廠一天所產生的數據資料將超過 1PB。

若不斷將這些巨量資料上傳到雲端，雲端服務器將面臨巨大儲存壓力，同時也產生相當可觀的成本。因此 Intel 提出可應用於智慧攝影機邊緣計算及 AI 的解決方案，以最靠近端點的設備具有運算與分析能力，將收集到的資料在端點做處理與分析，將具有價值的資料再打包傳送到雲端，此可有效降低對網路頻寬的需求，提供即時的數據處理能力。

大聯大指出，邊緣計算不會取代雲端，兩者為可互補的，智慧端點可透過雲端達到分散式學習，將雲端學習過的資訊做進化，讓邊緣計算端點的能力可以迅速提升。除了分析數據，邊緣計算加上人工智慧 AI，可讓邊緣計算裝置完成點到點的合作系統。

而物聯網中不同的網路資源所需的計算資源需求不同，加上人工智慧部署，需要不同特性的硬體平台，以及軟硬體合作改善。Intel 提供點到點的人工智慧全線解決方案。在智慧相機平台上，涵蓋 Intel 的處理器、Movidius 神經網路處理器和 FPGA、網路以及儲存技術等硬體平台，以及 OpenVINO Toolkit 與函數庫，改善開放原始碼框架，提供企業點到點的運算過程。

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