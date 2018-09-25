〈力成竹科三廠動土〉明年FLASH產出持續增加 記憶體景氣優整體平均 對營運樂觀

封測大廠力成 (6239-TW) 今(25)日舉行竹科三廠動土典禮，董事長蔡篤恭表示，明年 DRAM 產能增加幅度有限，不過 FLASH 明年產出將增加，預期對價格有壓力，但產出增加有助力成封裝與測試稼動率上揚，帶動營運表現，因此明年景氣雖有不確定性，但記憶體市況仍預期可望相對穩定。

總經理洪嘉鍮指出，第 4 季目前看來可望與第 3 季持平，明年營運還是樂觀，因明年快閃記憶體產出與容量都會增加，帶動力成營運往上，且手機市場雖然市況不佳，總量也不成長，但因容量提升，同樣有助力成後市。

蔡篤恭強調，DRAM 產能增加有限，FLASH 產能則顯增加，對價格產生壓力，但對力成不是壞事，且上游原廠產出晶圓數量增加，也有助封裝、測試需求同步上揚，也因此，明年整體產業狀況雖有不確定性，但力成所處的記憶體，預期將不會有問題，力成重點將在如何整合異質性材料一起封裝生產。

此外，洪嘉鍮強調，明年 SSD、資料中心等需求也同步成長，尤其資料中心大量增加 DRAM 與 SSD 容量，推升市場需求，因此明年可預期 FLASH 數量將會成長，也是力成明年營運樂觀的主因。

至於美中貿易戰，洪嘉鍮認為，力成西安廠供應美光多數商品型記憶體，可供應中國市場所需，而美光其他廠區，則可出貨到非中國以外地區，也因此美光在台灣擴充產能，力成不擔心，因美光成本與設備競爭力與力成有段差距，且 IDM 廠的營運模式，就是多餘訂單委外，景氣不佳時才用自家產品滿足產能利用率所需。

洪嘉鍮強調，IDM 廠營運模式較不具彈性，西安廠目的就是提供美光生產調配的空間，力成將產品與生產進程做好，才能持續維持與美光的緊密合作關係。

資本支出部分，由於力成啟動 500 億元投資計畫，用於興建竹科三廠，洪嘉鍮認為，未來幾年折舊金額確實會增加，但力成手上現金足夠，且營運穩健，此時要為了未來成長投資，預期明年資本支出金額，約與今年差不多，不過實際結果尚未確認，但一年折舊 100 億元，約少於一年資本支出，因此折舊壓力並不大。