〈台經院景氣預測〉上半年進出口優預期 略上修今年台GDP至2.49%

由於今年上半年進出口表現優於預期，台灣經濟研究院今 (25) 日發布今 (2018) 年國內經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.49%，較 4 月預測略上修 0.04 個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，今年全球經濟仍維持在復甦趨勢上，後續仍要留意國際的不確定因素。

台經院指出，由於全球經濟景氣復甦，加上國際原物料價格走高，帶動我國上半年進出口表現優於預期，因此此次略上修 GDP 預測。

其中，內需方面由於國內景氣復甦，台股交易投資熱絡，再加上上市公司去年獲利反映今年現金股息發放水準創新高、並帶動企業調薪，預估全年民間消費成長率為 2.30%，上修 0.14 個百分點。

不過，由於政府與公營事業固定投資依據主計總處估算，投資成長幅度較先前低，因此台經院預估全年整體固定資本形成成長率為 3.67%，較前次預測下修 0.09 個百分點，反觀民間投資成長率為 2.95%，較前次預測時增加 0.15 個百分點，是投資成長主力。

貿易方面，由於上半年進出口表現優於預期，預估全年輸出和輸入成長率分別為 4.32%、4.45%，較前次預測值分別上修 0.49 與 0.53 個百分點，全年出口和進口金額成長率為 6.60%、8.80%，較前次預測值上修 1.10 與 1.52 個百分點。