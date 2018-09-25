技嘉深度佈局電競商機 台中勤美商圈電競館22日開幕 電競業績喊衝

主板大廠技嘉 (2376) 深耕電競市場多年，效益逐漸發揮，近日打造台中勤美商圈首家電競館，上週六 (22 日) 正式開幕，展現技嘉深度佈局電競市場決心。技嘉週二 (25 日) 股價早盤一度再創新低價 47.9 元，不過隨著大盤走勢翻紅亦逐漸收斂跌幅。該公司第二季起因挖礦市場急凍，業績走疲，第三季雖輝達 (nVIDIA) 新 GPU 問世，但新舊機種交替而旺季不旺，惟新品效應仍有利後續電競顯卡與電競筆電的業績陸續開展。



因應電競商機，該公司宣布，其中台灣首家技嘉電競館於上週六在「台中勤美商圈」盛大開幕。鉅資打造的專屬電競館，完整展售技嘉全系列電競筆電與周邊產品，除展現技嘉筆電深度布局電競市場的決心，更將提供中部玩家一個盡情揮灑的舞台及絕佳的電競體驗。