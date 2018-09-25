鴻海集團小雞天鈺 26日起競拍 10月下旬上市

驅動 IC 設計公司天鈺，股票代碼 4961，將自明日起舉行上市前公開承銷競拍，並預計 10 月下旬上市。天鈺為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 18,900 張，其中 12,852 張採競價拍賣，競價拍賣從 9 月 26 日起至 28 日止，競拍底價為 29.2 元；該公司預計於 10 月中下旬正式掛牌上市。



天鈺為鴻海集團旗下 IC 設計廠，主要從事顯示器驅動 IC 與電源管理 IC 設計，產品線廣泛應用於液晶電視、液晶螢幕、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機與可攜式影音顯示產品。



根據工研院 IEK 發布之 2016～2020 年全球顯示器驅動 IC 銷售值，預估 2020 年全球顯示器驅動 IC 市場將達 64 億美元，加上天鈺挾著與鴻海 (2317)、群創 (3481)、亞馬遜、華為等大廠的緊密連結以及人工智慧、物聯網、車用電子及新零售等應用將陸續蓬勃發展，天鈺後續營運成長動能可期；天鈺今年上半年每股淨利 1.16 元已超越去年全年的 1.11 元，今年獲利可望翻倍。