〈營業氣候調查〉營造業維持連3升 惟房市最大負面因素未消除

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營業氣候測驗點，製造業和服務業跌幅大，僅營建業維持連續第 3 個月上揚的態勢，不過，台經院仍提醒，房市除了有九合一選舉將近、金管會持續關注不動產放款情況的不確定因素，最大的負面因素來自供給壓力並沒有消除。

台經院提醒，未來半年不動產業景氣則僅以持平看待，不僅買賣雙方對價格存在一定差距，最大的負面因素來自供給面壓力，去年底空屋戶數 86.48 萬戶，空屋率 10.12% 維持高檔，而住宅可售餘額達 7.45 萬戶是 8 年來新高，再加上前 7 月住宅使用執照年增 20%，是 10 年新高，反映未來供給將持續增加。

台經院說明，8 月營造業景氣小幅下滑，主要因中南部豪雨成災，造成當地多處基地停工，因此，未來半年營造業景氣以好轉視之是為追回工程進度，再加上政府將加快審核計畫書與辦理招標發包。

而不動產業 8 月景氣轉差，反映時序進入農曆鬼月使交易清淡，以及中南部又出現連續大雨、水災，又買賣雙方對價格認知差距無法拉近。

展望後市，台經院認為，顯然九合一選舉將近、金管會持續關注不動產放款情況、房市供給不斷釋出、經濟狀況籠罩在美中貿易摩擦的不確定性中，均是未來半年國內房市面臨的變數。