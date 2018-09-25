

◆盤勢分析

1. 美國司法部副部長辭職的報道令美國投資者情緒更加謹慎，周一美股四大指數走勢不一，收盤漲跌幅介於 - 0.68%~0.39%，道瓊與標普創歷史新高後高檔震盪。其中，科技股表現亮眼，微軟上漲 0.36% 創收盤新高，AMD 大漲 5.13%，蘋果上漲 1.44%，台積電 ADR 上漲 1.88%，Tesla 微升 0.19%。

2. 上周五亞股普遍上漲，台股早盤以小高盤開出，因蘋概股指標 3008 大立光、2317 鴻海走弱影響，指數一度回測平盤，但在台塑四寶、金融股拉升助威，指數轉為緩步上攻，接連收復季線與月線，最終收在 10,972.41 點，上漲 1.3%。OTC 指數受惠矽晶圓族群轉強，全日上漲 1.58%，收在近三日最高點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五加權指數收長紅 K 棒，站上所有天期均線之上。

(2) 量能：成交量擴增至 1,559.99 億元，後續上漲保持 1,350~1,400 億元以上水準為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大，MACD 翻揚至零軸之上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 154.11 億元；外資 + 136.05 億元、投信 + 1.30 億元、自營 + 16.77 億元。

4. 電子類股 (跌深電子為主軸)

(1) 矽晶圓：4Q18 矽晶圓供需仍吃緊，6488 環球晶公司派信心喊話，上周五股價強勢漲停；帶動 5483 中美晶、6182 合晶爆量上漲。

(2) 被動元件：全球被動元件 MLCC 市況持續供不應求，2327 國巨已與主要客戶簽訂長約，預期 10 月起可貢獻業績，股價維持強勢；觀察近期外資對被動元件族群包括 2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新等個股開始轉為小幅超買，配合短線負乖離過大，短線仍有反彈空間。

(3)CD-R：2323 中環 9/21 實施庫藏股，買回區間價格為 5 元至 10 元，股價強勢漲停；2349 錸德營運改善、減資 27.32% 彌補虧損，股價漲 7%。

5. 非電子類股 (原物料表現強勢)

(1) 台塑：大陸限產效益發酵，塑化產品維持強勢，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化股價震盪走高；此外，國際油價攀升激勵 6505 台塑化股價勁揚 5.7%，帶動二線塑化 1313 聯成、1305 華夏、1309 台達化、1310 台苯、1312 國喬股價同步轉強。

(2) 水泥：大陸水泥市場即將進入旺季，華南地區報價上漲，帶動 1101 台泥、1102 亞泥股價長紅站上季線。

(3) 金融：FED 升息在即，加上台灣整併題材，金融族群走強 2885 元大金、2836 高雄銀、2884 玉山金、2801 彰銀漲漲幅居前。

6. 重點訊息：

(1) 受到大陸鋼價依然堅挺、大陸十一長假即將登場，可望掀起一波消費熱潮激勵，再加上中美貿易大戰引爆轉單效應，及日本災後重建需求等商機浮現，成為後市鋼價獲得支撐的主要力道，包括 2014 中鴻、2023 燁輝、2029 盛餘、2031 新光鋼、2012 春雨、8349 恒耀等相關鋼廠，都將是受惠族群。

(2) 中美貿易戰，大陸面臨出口減、成長緩關卡，中國當地政府發改委宣布將強化基建刺激內需，預期增加幅度至少 1 成，加上傳統旺季到、需求增，市場傳出，十一長假過後大陸水泥價格將全面調漲，在「量增價漲」下，西進水泥廠預期，下半年大陸市場的營運貢獻「肯定」比上半年好。配合加大經濟成長力道，大陸發改委上周宣布，將擴大基建預算及項目，穩定投資。市場預期，這項為刺激內需的力道，會比上半年增加 10－12％，基建增加、旺季加持，預期第四季大陸水泥價格調漲幅度至少會有 10％上下，台灣的 1101 台泥、1102 亞泥將同步受惠。

