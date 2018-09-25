台股盤前─乖離大加劇震盪幅度 這三大類股為口袋名單

台股集中市場加權股價指數 21 日在跌深股、集團股強勢走高帶動下，櫃買指數及集中市場加權股價指數雙雙反彈，大盤以上揚 141 點或 1.63% 作收，站上 10900 點以 10972.41 點作收，在台股的強勢拉升之下，分析師認為今天的大盤將面臨大幅度震盪。

在市場交易震盪已難以避免之下，證券分析師黃漢成仍看好包括權值股、矽晶圓及二極體等族群，在今天盤面將成為焦點。

今天早晨的美國股市收盤數據方面，在美國期中選舉前，市場擔憂白宮進一步政治動盪，美國股市週一下跌。美國與中國的貿易談判取消，也是美國股市的重大壓力來源。收盤道瓊工業平均指數收低 181.45 點或 0.68% 至 26562.05。Nasdaq 指數收高 6.29 點或 0.08% 至 7993.25。S&P 500 指數收低 10.30 點或 0.35% 至 2919.37。費城半導體指數收高 5.37 點或 0.39% 至 1388.46。

台股 21 日有節前觀望氣氛，集中市場呈現價量齊揚走勢，全場集中市場的成交值，將達 1599.99 億元 億元水準，證券分析師黃漢成表示，台股出現明顯的反彈同時，集中市場加權股價指數收在 10972.41 點附近；國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤將於近期內進行 10800-11000 點的區間震盪。

前一交易日盤面上強勢族群為塑化及紡織類股，包括矽晶圓、被動元件類股則出現跌深反彈。證券分析師黃漢成說今天的盤面應留意塑化類股的強勢彈升是否擴及二線塑化類股。

但雖然蘋果新 iPhone 在 21 日開賣，但由目前台灣市場反應冷淡而非蘋陣營又節節進逼，如 Sony Mobile 旗艦新機 Xperia XZ3 近期舉辦在台發表會，證券分析師張陳浩則強調，投資人必須留意由美國蘋果公司發布的 iPone 新機銷售數字。