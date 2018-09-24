在對華貿易問題上白宮態度樂觀 但沒確定未來磋商日期

美國白宮一位高級官員周五稱，美國對在與中國的貿易爭端中找到未來方向表示樂觀，但美國在評估中國對最新一輪關稅措施的反應時，美方沒有為進一步磋商設定日期。

這位官員稱，盡管表示抗議，但中國非常明白美國要求其停止華府認為的不公平貿易行為。該官員還稱，美國總統特朗普已清楚表明解決問題的決心，雙方仍在接觸中。

“在所有這些會談中，我們都非常清楚需要的是什麽，”這位官員稱。“我仍然樂觀地認為前方有一條積極的路可走，總統希望我們繼續努力，爭取取得積極的進展。”

這位官員講話後，華爾街日報報導稱，中國已取消與美國的中級貿易談判，同時原定的中國國務院副總理劉鶴下周訪問華盛頓的行程也已取消。

這位要求匿名的官員在白宮明確告訴記者，美國政府的最終目標不是分割相互關聯的中美經濟，但他稱，如果中國政府不改變路線，那企業有可能選擇改變他們的供應鏈。

“我們的目標不是將中美市場分割開來，我認為這不利於長期經濟發展，”他稱。“短期來說肯定有這樣的風險，即如果中國繼續走現有路線，那麽一些企業可能開始...調整供應鏈。”

這位官員還稱，他希望加拿大在本月底前同意加入美國-墨西哥的貿易協議，他表示，如果加拿大不加入的話，美國議員將支持與墨西哥的雙邊協議。

路透華盛頓9月22日