新華社周六報導稱，海南省住建廳近日聯合省委宣傳部、省公安廳等八部門稱，將通過聯合執法，重點打擊投機炒房行為和房地產“黑中介”等各類房地產市場亂象。

海南省住建廳等八部門印發的《關於開展打擊侵害群眾利益違法違規行為、治理房地產市場亂象專項行動方案》，細化明確了四類房地產市場亂象行為。

其中，投機炒房行為包括壟斷房源，操縱房價、房租；捂盤惜售或者變相囤積房源；通過報紙、廣播、電視、網站、新媒體等途徑捏造、散布房地產虛假信息，以及雇傭人員制造搶房假象等方式，惡意炒作，哄擡房價



投機炒房行為還包括，通過更改預售合同、變更購房人等方式，投機炒作未交付的商品房；通過提供“首付貸”或者采取“首付分期”等形式，違規為炒房人墊付或者變相墊付首付款。

房地產“黑中介”違法違規行為包括：采取威脅、恐嚇等暴力手段驅逐承租人，惡意克扣保證金和預定金；為不符合交易條件的房屋提供經紀服務，或者對購房人隱瞞抵押、查封等限制房屋交易的信息；為客戶就同一房屋簽訂不同交易價款的“陰陽合同”提供便利，非法規避房屋交易稅費；

“黑中介”違法違規行為還包括：非法侵占或者挪用客戶交易資金；強制提供代辦服務、擔保服務，或者以捆綁服務方式亂收費；與投機炒房團夥串通，謀取不正當利益。

日前北京市住建委等11部委稱，將通過部門聯合執法，進一步整頓和規範房地產市場秩序，重點打擊投機炒房行為和房地產“黑中介”、治理房地產開發企業和房地產經紀機構違法違規行為和虛假房地產廣告。

海南開展治理房地產亂象專項行動 重點打擊投機炒房

新華社周六報導稱，海南省住建廳近日聯合省委宣傳部、省公安廳等八部門稱，將通過聯合執法，重點打擊投機炒房行為和房地產“黑中介”等各類房地產市場亂象。

海南省住建廳等八部門印發的《關於開展打擊侵害群眾利益違法違規行為、治理房地產市場亂象專項行動方案》，細化明確了四類房地產市場亂象行為。

其中，投機炒房行為包括壟斷房源，操縱房價、房租；捂盤惜售或者變相囤積房源；通過報紙、廣播、電視、網站、新媒體等途徑捏造、散布房地產虛假信息，以及雇傭人員制造搶房假象等方式，惡意炒作，哄擡房價

投機炒房行為還包括，通過更改預售合同、變更購房人等方式，投機炒作未交付的商品房；通過提供“首付貸”或者采取“首付分期”等形式，違規為炒房人墊付或者變相墊付首付款。

房地產“黑中介”違法違規行為包括：采取威脅、恐嚇等暴力手段驅逐承租人，惡意克扣保證金和預定金；為不符合交易條件的房屋提供經紀服務，或者對購房人隱瞞抵押、查封等限制房屋交易的信息；為客戶就同一房屋簽訂不同交易價款的“陰陽合同”提供便利，非法規避房屋交易稅費；

“黑中介”違法違規行為還包括：非法侵占或者挪用客戶交易資金；強制提供代辦服務、擔保服務，或者以捆綁服務方式亂收費；與投機炒房團夥串通，謀取不正當利益。

日前北京市住建委等11部委稱，將通過部門聯合執法，進一步整頓和規範房地產市場秩序，重點打擊投機炒房行為和房地產“黑中介”、治理房地產開發企業和房地產經紀機構違法違規行為和虛假房地產廣告。