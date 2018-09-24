康卡斯特390億元競標贏得Sky 接下來輪到Hulu的歸屬問題

康卡斯特 (CMCSA-US) 已在競標中勝過福斯和迪士尼 (DIS-US)，得以收購 61% 的英國付費電視公司 Sky，現在市場注意力轉向剩下的 39% 持股，以及串流媒體平台 Hulu。

康卡斯特上週六 (22 日) 以高於每股 1.50 英鎊的價格超過與迪士尼合作的福斯，贏得 Sky 董事會的席次。康卡斯特估計 Sky 公開交易部分的報價約為 390 億美元。

在另一項單獨的交易中，福斯正向迪士尼出售剩餘的 Sky 持股，作為今年稍早時宣布的 713 億美元合併交易的一部分。根據 康卡斯特 對 Sky 的估值，這些股權現在價值約 250 億美元。

知情人士透露，康卡斯特預計迪士尼將放棄其 39% 的股份，讓康卡斯特 CEO Brian Roberts 完全擁有 Sky 的電視發行和內容，包括英超聯賽的轉播權。最簡單的做法是讓福斯以昨天康卡斯特提供的價格讓出 Sky 股票。現金收益將轉到迪士尼。

儘管如此，福斯和迪士尼尚未作出任何決定。迪士尼 CEO Bob Iger 一再稱讚 Sky 的價值，在 2017 年的次訪問中稱其為「皇冠上的明珠」。儘管出價較高，康卡斯特也無法說服超過 50% 的 Sky 持股人轉讓它們的股票。

康卡斯特的最終報價為每股 17.28 英鎊 (按當前匯率計算約為 22.58 美元)，超過福斯和迪士尼提出的 15.67 英鎊 (或 20.49 美元)，應該足以吸引目前的 Sky 股東自週一起開始轉讓。

但兩位不透露姓名的知情人士表示，康卡斯特故意以高於福斯每股 1-1.50 英鎊的價格出價，是在確保目前的 Sky 股東不會因潛在的所有權或監管挑戰而被嚇跑。

自 2016 年以來，Sky 股東已經由收購要約了解其投資價值飆升。福斯最初在 2016 年 12 月同意以每股 10.75 英鎊的價格收購 61% 的 Sky 股份。康卡斯特週六的報價比最初的交易溢價 61%。

據知情人士透露，康卡斯特也願意討論將其在 Hulu 的 30% 股權出售給迪士尼。

Hulu 目前有 4 個主要股東：康卡斯特、迪士尼和福斯各擁有 30%，而 AT&T (T-US) 透過收購時代華納擁有 10%。作為 713 億美元交易的一部分，福斯將向迪士尼出售其在 Hulu 的 30% 股份，這使得迪士尼的 Iger 擁有這家線上串流媒體服務 60% 的股權。

該人士表示，如果迪士尼完全主控 Hulu，康卡斯特會認為擁有 Hulu 非控股權的價值有限。迪士尼正在推展自有的串流媒體服務，預估將於 2019 年首次亮相，並將決定如何將 Hulu 與其自己的新生產品結合。Iger 已經表示他將保持 Hulu 獨立運營，儘管他可能會為那些訂購多款迪士尼代理商品的訂戶提供捆綁式折扣。

出售康卡斯特 Sky 股份將減少迪士尼收購福斯的債務負擔。迪士尼還試圖在一項單獨的交易中出售福斯的地方體育賽事轉播權，這將進一步降低福斯交易的成本。

目前尚不清楚這些討論何時開始。雖然迪士尼預計將在 2019 年完成福斯的交易，但出售 Hulu 和 Sky 股權的談判可能隨時開始。