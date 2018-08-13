為了挑戰Netflix 迪士尼無懼Hulu巨額投資損失

截至上週為止，Hulu 的持股企業都公布了最新一季的財報，而且最大的 3 家在串流媒體服務上因不斷增加投資，都顯示龐大的虧損。

沒有公開上市的 Hulu 並沒有公布正式數據，也拒絕對其持股股東的財發表評論。但根據康卡斯特 (Comcast) (CMCSA-US)、迪士尼 (DIS-US) 和 21 世紀福斯 (FOXA-US) 的財報進行粗略統計，大略可以得出 Hulu 的年度虧損達到 15 億美元。這 3 家公司都各擁有 Hulu 30% 的股份。

康卡斯特和福斯都認為 Hulu 的虧損比去年同期翻了一倍。康卡斯特公佈投資 Hulu 虧損 1.07 億美元，福斯公司虧損 1.27 億美元。

再根據這些企業持有 Hulu 的股份計算一年 4 季，估計 Hulu 的年度損失在 13 億美元至 16 億美元間。研究公司 BTIG 在 2 月估計 Hulu 2017 年虧損低於 10 億美元。

迪士尼是 3 家企業中唯一不公布 Hulu 投資損失的公司，只在其財報電話會議中一再強調第 3 季財報數據下滑，部分歸因於「Hulu 虧損增加」。

然而，迪士尼在完成收購福斯後，其在 Hulu 的持股將立即增加一倍。

若真要說話，願意承擔雙倍的損失就是迪士尼在串流媒體、網路應用 (OTT) 和直接面對消費者 (DTC) 內容方面的雄心壯志。

該公司去年宣布打算推出家用串流媒體服務，以與產業龍頭 Netflix (NFLX-US) 展開競爭。但該公司已經表示，推出時程延後一年，因為吸引現有競爭對手客戶的眼光需要時間。

Argus 研究分析師 Joe Bonner 表示，「迪士尼 CEO Bob Iger 似乎對 Hulu 情有獨鍾。」「他應該加強現有已在運作的 OTT 串流媒體平台，而非把焦點放在明年底才上線的新產品，而且即使它如期上線，也需要數年時間才能建立用戶群。」

隨著公司投資建立一個與 Netflix 競爭對手相稱的用戶群，Hulu 高階主管已警告股東虧損會不斷增加。今年 5 月，該公司宣布美國訂戶已經超過 2000 萬，自 1 月以來增加了 300 萬用戶。

相比之下，Netflix 上季財報公布擁有 5700 萬個美國用戶，在 3 個月內增加不到 100 萬用戶。

Bonner 表示，「現在投資 Hulu 可能適得其所，而且還不致於嚴重損害迪士尼的資產負債表。」