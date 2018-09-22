紐約匯市 - 美元未能收復94點關卡 分析師：年內升息已定價

隨著美國聯準會 (Fed) 9 月利率會議腳步越來越近，近日市場對於美元的支撐力道也是越來越弱，雖然週五 (21 日) 美元指數出現反彈，但仍未能收復 94 點的整數關卡。

週五 (21 日) ICE 美元指數報上漲 0.34% 以 93.79 點作收，在 Fed 即將於 9 月 26 日召開利率會議的前夕，升息預期明顯已定價進美元指數之中。

美元指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

甚至一派分析師認為，縱使 Fed 今年升息四碼機率相當高，但美元指數似乎已提前開始出現利多出盡的味道，甚至可能 Fed 9 月宣布升息的當日，美元即會遭遇市場拋售。

法國巴黎銀行外匯分析師 Momtchil Pojarliev 即估計，未來 6 至 9 個月間美元可能下跌 10%，作多歐元、日圓或是個不錯的操作策略。

投資公司 Invesco 基金經理人 Noelle Corum 則進一步表示，目前 Fed 年內的升息預期，很能已完全地被美元市場所定價，Fed 的升息預期可能已無法支撐美元，預計至年底美元兌歐元可能跌至 1.20、美元兌日圓可能跌至 104。

截至週六 (22 日) 早盤 5 時許，歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1747 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3066 美元。

澳元兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7289 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.2915 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 112.57 日圓。